台灣大選｜賴清德勝選宣言：台灣續走正確道路　不走回頭路 (20:45)

【20:37】民進黨總統候選人賴清德與副手蕭美琴今晚8時37分舉行國際記者會，賴清德感謝兩名對手國民黨總統候選人侯友宜及民眾黨總統候選人柯文哲，稱已收到兩人的電話祝賀，期望將來合作團結台灣。

賴清德說，這次大選有三個意義，第一是台灣告訴全世界在民主及威權之間，站在民主一方；第二是台灣人民用行動成功抵禦外部勢力的介入，「自己的總統自己選」；第三，「賴蕭配」在三組候選人中得票最高，台灣會繼續走正確道路，不會走回頭路。

【賴清德勝選致辭要點】

【20:06】民眾黨總統候選人柯文哲晚上8時宣布敗選，他在競選總部發表感言，稱抱歉得票不如預期，並感謝選民的支持，民眾黨會堅持下去，又稱該黨已成為關鍵的在野力量，寄語支持者不要放棄。（明報記者）

【19:57】國民黨總統候選人侯友宜晚上近8時承認敗選，未能做到政黨輪替，並向支持者致歉。

【18:05】三大候選人的競選總部外均有舉行觀看開票集會。其中賴清德得票已過300萬，其競選總部外集會氣氛最熱烈，湧入大批支持者看點票，當得知賴清德票數領先，紛紛興奮歡呼。（中央社）

【16:48】開票45分鐘，3組候選人皆破100萬票大關，其中賴清德領先侯友宜逾20萬票、柯文哲緊追。

【16:00】投票結束，各個票站的選務人員隨即封箱，並展開點票計算工作。（明報記者）

【10:30】國民黨總統候選人侯友宜前往新北市板橋區板橋國小投票所投票。

【09:20】總統蔡英文到新北市永和秀朗國小票站投票。

【09:18】民進黨總統候選人賴清德在台南投票。

【09:15】民眾黨副總統候選人吳欣盈到台北市吳興國小等候投票，她表示投票完後會去喝咖啡。

【08:30】民眾黨總統候選人柯文哲與妻子前往台北一個票站投票。他表示自己是平常心，昨晚睡得很好，又談到投票後的規劃，表示要把未讀完的資料先讀完，還有很多事情要做。

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