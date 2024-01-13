賴清德出身礦工家庭　棄醫從政　曾自稱「務實台獨工作者」 (21:14)

賴清德小檔案

年齡：64

出生日期：1959年10月6日

出生地：新北市

家庭狀況：與妻子吳玫如育有兩子

學歷：

台灣大學醫學院復健醫學系、成功大學醫學院學士後醫學系、美國哈佛大學公共衛生碩士學歷

個人簡歷：

．醫生出身，曾任成功大學醫院、新樓醫院主治醫師

．1999年起出任立委，曾任第四、五、六、七屆立委、立法院民進黨團幹事長

．2010年出任台南市長

．2017年出任行政院長

．2020年任副總統至今

賴清德1959年出生於新北萬里礦工家庭。1994年他任職成功大學醫院總醫師時，在台灣第一次省長民選中，擔任民進黨籍省長候選人陳定南的台南醫師後援會會長，開始投入公共事務。1996年賴清德棄醫從政，1999年起連任四屆立委。2010年起出任台南市長，至2017年接任行政院長。2020年5月就任副總統，2023年1月兼任民進黨主席。

賴清德2020年2月曾以副總統當選人身分訪美，在華盛頓出席美國國家祈禱早餐會，是台美斷交以來拜會白宮國安會的最高層級。賴清德曾自稱「務實台獨工作者」，大陸國台辦曾批評他與副手蕭美琴是「獨獨配」。

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