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短片直擊：深圳超市「Costco開市客」開幕　市民搶購水果麵包　港人花四千元掃貨【附部分貨品價錢】 (13:43)

直擊深圳超市「Costco開市客」開幕　港人花四千元掃貨（採訪：林綺菁、陳凱雯　剪接：林梓晴）

會員制連鎖大型超市Costco（開市客）的深圳分店今日（12日）開幕，電子平台組記者早上約8時到場，目測逾千市民「打蛇餅」輪候入場，在超市約8時半開放後，記者排了約半小時進場。現場所見，不少人搶購水果、麵包等（價錢見本文附圖）。60歲港人張炳祥與太太、好友前來Costco，他接受訪問時稱兩星期一次自駕北上掃貨，認為幾方便，今次花了約3600元人民幣（約4000元港幣）購物。【交通途徑一覽

深圳市民黃小姐今日亦一早到場，選購1999元人民幣的巨型草莓熊（勞蘇）公仔，她受訪時稱值得。除水果、各式麵包受歡迎外，魚、蝦等海鮮類，以及牛等凍肉類也多人買，其中亦有iPhone出售，按價錢標示，以15 Pro Max 256GB為例，內地官網顯示售價為9999元人民幣，Costco則只售8799.9元人民幣。

現場所見，中午的人流已較早上少，但人仍然很多，加上有大量手推車，偶爾會發生碰撞，而超市職員則會分批讓排隊的顧客入場，以管制人流。（採訪：林綺菁、陳凱雯）

Costco（開市客）深圳分店

地址：深圳龍華區民治街道民達路68號

營業時間：1月12日早上8時30分開業，當天營業至晚上9時，後續正常營業時間為每日早上9時至晚上9時

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