台灣大選｜選舉資訊一文睇　選民獲3選票　投出正副總統、113席立委 (09:00)

投票時間

上午8時至下午4時

選民人數

根據中選會，總統副總統選舉的選民有約1954萬人，其中新北市選民最多，有約340萬人。

選舉詳情

全台共設17,794個票站。選民將獲發3張選票，分別是總統副總統選票、區域或原住民立委選票、不分區立委選票（俗稱「政黨票」）。

選舉內容

●第16屆總統副總統選舉，3組候選人中得票最多組合當選，任期為4年。

候選人：

1號：民眾黨柯文哲、副手吳欣盈

2號：民進黨賴清德、副手蕭美琴

3號：國民黨侯友宜、副手趙少康

【候選人簡介】

●第11屆立法委員（立委）選舉，任期為4年，共選113席，包括以下3組別：

．區域（直轄市、縣市）立委73席，各選區得票最高者當選。

．全台不分區及海外僑民立委34席，由選民投票予政黨，得票率超過5%政黨可按照得票比例，依提名名單上的候選人順序分配議席。

．原住民立委共6席，平地和山地原住民各自得票最高前3名當選。

資料來源：中選會、中央社

台灣大選專輯

相關報道：

台灣大選正副總統候選人一文睇 副總統配戰貓、前醫生配女強人、前刑警配傳媒人

台灣明年立委選舉三大黨派重量級人物領銜出戰 【附台立委現有議席分布圖】

「拚1次」「美德雙全」「台灣換新3」 三黨口號「食字」鬥創意 宣傳特色大比併