深圳Costco超市1月12日開幕　北上掃貨四大交通途徑一覽【另附山姆直通巴資訊】 (10:26)

Costco深圳分店

地址：深圳龍華區民治街道民達路68號

營業時間： 1月12日早上8時30分 開業， 當天營業至晚上9時， 後續正常營業時間為每日早上9時至晚上9時

交通方式

【鐵路】乘高鐵到深圳北站轉車

由香港西九龍站乘高鐵前往深圳北站後，可轉乘的士前往（車程約13分鐘）；也可轉乘深圳地鐵4號或6號線，乘坐一個站到紅山站，B出口出站後步行約20分鐘便到。

【鐵路】福田口岸乘地鐵

如從深圳福田口岸前往，乘坐深圳地鐵4號線，搭10個站到紅山站（車程約22分鐘），B出口出站後步行約20分鐘便到。

【免費接駁巴】龍華文旅專線A線

龍華區文化廣電旅遊體育局聯合深圳巴士集團推出由深圳福田口岸出發的免費接駁巴「龍華文旅專線」， 每逢周末及法定假日運行， 近日其服務期更延長至 2月25日， 春節期間維持服務。其中A線由福田口岸出發，前往龍華區多個熱點，並新增深圳Costco站點。

服務時間：早上10時至晚上7時（每逢周、六日及假期，包括香港法定假日）

班次：每30至40分鐘一班

起點及終點站：深圳福田口岸公交總站

主要途經地點：Costco深圳分店、龍華壹方城、星河COCO City等

龍華文旅專線詳情

【自駕】港車北上直達

深圳Costco設有三層停車場，有近1000個車位，亦配備了充電樁。

山姆超市

本港有直通巴可直達深圳其中兩間山姆超市，詳情如下：

【前海店】位於前海的山姆超市是深圳的旗艦店，環島中港通巴士設有「香港—前海山姆」跨境專線，來往前海山姆至港九新界多個上落車地點，單程票價60至70元（人民幣．下同），來回票價120至130元。

環島中港通直通巴詳細資訊

【福田店】永東直通巴士設跨境專線往返福田印力中心山姆超市與14個香港地點，包括旺角、油麻地、尖沙嘴和沙田等，單程票價65元，來回票價100元。

永東直通巴士詳細資訊