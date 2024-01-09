波音客機甩門捲走iPhone　美漢路邊拾獲手機熒幕完好餘44%電力 (10:23)

Bates稱，已聯絡國家運輸安全委員會（NTSB），獲告知那已是從客機掉落而被人尋獲的第二部手機。NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）表示，感謝Bates的協助，並說會妥善檢查該些手機，然後物歸原主。

涉事客機為波音737 MAX 9。霍門迪周日（7日）表示，客機甩門後出現「激烈減壓」（explosive decompression），連駕駛艙門也被猛烈吸力扯開，副機師失去耳機，難以與地面溝通，空中服務員嘗試3次才能把駕駛艙門關上。脫落的嵌入式艙門經過兩日終被尋回，惟駕駛艙語音記錄儀有關急降的數據已被新錄音覆蓋，或影響調查。相關報道：波音機尋回甩門缺語音紀錄 駕駛艙新錄音覆蓋 恐影響調查、聯合航空：旗下多架波音737 MAX 9嵌入式艙門現螺絲鬆脫（CBS／衛報）