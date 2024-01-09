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波音客機甩門捲走iPhone　美漢路邊拾獲手機熒幕完好餘44%電力 (10:23)

上周五（5日），美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）ASA1282客機的嵌入式艙門在高空飛脫，所幸全員安全，但有乘客物件被捲走，包括iPhone手機。其後，華盛頓州男子Seanathan Bates在路邊灌木叢發現相關iPhone，手機熒幕完好，尚有44%電力及處於飛航模式，並顯示阿拉斯加航空公司寄存行李收據。

Bates稱，已聯絡國家運輸安全委員會（NTSB），獲告知那已是從客機掉落而被人尋獲的第二部手機。NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）表示，感謝Bates的協助，並說會妥善檢查該些手機，然後物歸原主。

涉事客機為波音737 MAX 9。霍門迪周日（7日）表示，客機甩門後出現「激烈減壓」（explosive decompression），連駕駛艙門也被猛烈吸力扯開，副機師失去耳機，難以與地面溝通，空中服務員嘗試3次才能把駕駛艙門關上。脫落的嵌入式艙門經過兩日終被尋回，惟駕駛艙語音記錄儀有關急降的數據已被新錄音覆蓋，或影響調查。相關報道：波音機尋回甩門缺語音紀錄 駕駛艙新錄音覆蓋 恐影響調查聯合航空：旗下多架波音737 MAX 9嵌入式艙門現螺絲鬆脫（CBS／衛報）

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