台灣大選｜「拚1次」「美德雙全」「台灣換新3」　三黨口號「食字」鬥創意　宣傳特色大比併 (08:47)

民眾黨

●競選口號

民眾黨總統候選人柯文哲及副手吳欣盈的「柯盈配」，成為1號候選人，其團隊將柯文哲名字和號次作為口號元素，再取「哲」的國語諧音代替「擇」，創造出「義無反顧拚1次」、「最好選哲，台灣會盈」及「唯一的選擇」等口號，冀在藍綠兩黨之間拚一次，實現第三政黨執政。

．2023年12月11日，中央選舉委員會舉行總統、副總統候選人號碼抽籤，民眾黨「柯盈配」抽到1號，柯文哲（前排右四）在中選會門口與支持者大喊口號。（中央社）

●宣傳特色

民眾黨的競選設計主打柯文哲的個人魅力，其簡稱「KP」（柯P），即大學教授（Professor）柯文哲的䁥稱。「KP」二字除了用作競選標誌，亦衍生出口號「Keep Promise」（信守承諾）。另外，柯的競選視覺設計亦主要為他本人的去背照片配口號。

．民眾黨競選網站上可見宣傳設計主打「KP」及柯文哲的個人肖像。（民眾黨競選網站截圖）

民進黨

●競選口號

民進黨總統候選人賴清德及副手蕭美琴的「賴蕭配」抽中2號，融入二人姓名及號次，創出「美德雙全，穩健向前」口號。兩人亦常在宣傳中沿用核心口號「選對的人，走對的路」及「Team Taiwan，挺台灣」等。

．賴清德facebook專頁頭像及封面圖片分別使用「美德雙全，穩健向前」及「選對的人，走對的路」口號。（賴清德facebook專頁截圖）

●宣傳特色

民進黨以「狗派」及「貓派」為競選宣傳主題。「狗派」象徵賴清德是愛狗之人，而「貓派」除了形容蕭美琴是「貓奴」之外，亦是突顯其外交「戰貓」形象。民進黨的競選宣傳品亦不乏黑狗和貓咪蹤影，包括「賴蕭配」登記參選時佩戴的「Q版貓狗襟章」、通訊軟件貼圖及社交媒體帖文。另外，蕭美琴亦在其YouTube頻道推出新節目「Bi-khim戰貓喵喵喵」，以貓為主題分享日常生活及工作點滴。

．民進黨以「貓狗派」為競選宣傳主題。（法新社／賴清德facebook圖片）

國民黨

●競選口號

國民黨正副總統候選人侯友宜及趙少康的「侯康配」是3號候選人，口號融合號碼、姓名及其他候選人較少使用的閩南語（即台語），衍生出多句懷舊「食字」及諧音口號，包括「台灣換新3，人民有好康」（「好康」是台語，意思是幸福，其讀音與「侯康」國語讀音相似）、「總統票投3，做你的靠山」、「台灣再出發，人民有侯康」。

．「侯康配」口號多用「食字」及諧音，玩味較其他候選人濃。（侯友宜facebook圖片／中央社）

●宣傳特色

「侯康配」在3組候選人宣傳中最常使用台語，以爭取台灣中南部台語群眾的選票，彌補北部選票的不足。侯友宜曾在節目上表示，自己是嘉義縣出身，南部人重感情，因此會多用台語跟選民溝通。除了在口號加入台語，「侯康配」出席台北、雲林、台東及屏東等地的造勢晚會時，均主要以台語致辭。

．國民黨競選宣傳常用台語，最常見是候選人姓名「侯康」與台語「好康」的諧音運用。（侯友宜facebook圖片）

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