題外話：3大商貿展　雲集逾2600家國際展商 (10:30)

第50屆香港玩具展 雲集多個地區展館

香港玩具展來到第50屆,參展商陣容鼎盛,並匯聚各地展團,包括中國內地、平湖(中國內地)、韓國、台灣、香港品牌玩具協會,以及以歐洲展商為主的「World of Toys」展團,展示當地特色產品。

增設綠色玩具展區 助業界可持續發展

大會今年增設三個展區:第一是「綠色玩具」,以回應社會對環境保護、社會責任及公司管治(ESG)的關注。第二是「收藏玩具」以針對愈見蓬勃的收藏品市場;第三是「ODM匯點」集合一眾提供原創設計生產的展商。其他展區包括「品牌廊」匯聚逾220知名品牌產品、「智能玩具及遊戲」、「益智玩具及遊戲」、「電子及遙控玩具」、「節日及派對用品」、「綜合玩具」、「軟身玩具及洋娃娃」及「戶外及運動用品世界」等,方便買家一站式採購。

嬰兒用品展、文具用品展 締造跨行業商機

同期舉行的香港嬰兒用品展為買家帶來多元化的嬰兒產品,包括:嬰兒手推車、嬰兒寢具、護膚及沐浴產品、嬰童時裝以及孕婦用品等,而廣受買家歡迎的韓國展團載譽歸來,同場設有新加坡展團以及首次成立的「歐洲精選」展團,薈萃多個歐洲品牌。而香港國際文具及學習用品展則網羅最新的創意手工用品、禮品文具、學童文具、辦公室及學校用品等。三項展覽為買家提供一站式採購機會,締造更多跨行業商機。

特色玩具介紹

來自Fame Bros. Limited(1E-B28)的Harry Potter Collector Wand,其Collector Wand的特色是每支魔杖都是1:1複製品,所有細節皆捕捉了哈利波特電影原著所展示的魔杖打造而成。在使用的物料上,每支魔杖都是採用耐用性高的樹脂打造,配上精細的工序刻劃所有細節紋理,而展示座亦採用同樣耐摔的ABS塑膠物料,並噴上瑰麗的金色物料。每支魔杖的包裝盒亦配以金色壓花的哈利波特標誌,主色則根據每個角色而配上獨特的顏色。

Rubie’s Enterprises Ltd(3E-A30)展出已授權的全球化的產品包括一系列兒童特許服裝和配件。授權品牌包括迪士尼、漫威、星球大戰、芭比、怪獸高中和風火輪等,此外,他們還會展出一系列非授權兒童萬聖節服裝。

特色嬰兒用品介紹

安珀文元品牌管理有限公司(3G-E21)會展出Vauva品牌系列。Vauva品牌由王文潔與團隊設計,Vauva嬰童服飾是富有北歐特色的自家品牌。衣飾尺寸專為3個月至14歲孩子而設,布料選取天然有機棉及全棉、親膚、透氣和舒適,更取得GOTS國際有機棉認證。玩具在設計概念和研發上目標在於啟發小朋友的創造力和想像力,令他們 「Think outside of the Box」。

寶威塑膠五金廠有限公司(3F-D25)帶來感溫嬰兒碗和匙羹套裝。他們的產品具歐美ASTM D5511/ISO 15985厭氧生物降解測試標準。

特色文具介紹

Bagtrotter Limited(5B-D11)會展出G.RIDE背包。這款背包的設計靈感來自於簡約和質量。G.RIDE 背包的設計是具功能性、精致和現代的,讓使用者能自由走動,享受便利的收納方式,更可選擇最適合自己風格和用途的背包。

升級版亞洲玩具論壇 為業界開拓新機遇

亞洲玩具論壇2024邀請到全球玩具遊戲業界代表,分享亞洲玩具及遊戲市場最新趨勢與機遇、探討如何透過人工智慧等新興技術加快智能玩具的未來發展,一一為你剖析玩具及遊戲如何進入智慧新紀元。

全新掃碼易 連通無限商機

三項展覽以「EXHIBITION+」(展覽+)線下及線上融合模式舉行,配合由1月1日至18日運作的「商對易」(Click2Match)智能商貿配對平台,讓環球商家進行網上洽商。

展會推出全新「掃碼易」(Scan2Match),實現買家從線下到線上的無縫聯繫。買家可在實體展期間,使用HKTDC Marketplace App的「掃碼易」功能,掃描展商的專屬二維碼,收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息及展會活動平面圖,並在實體展期間或之後與展商延續線上商談,繼續採購之旅。

