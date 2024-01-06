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題外話：3大商貿展　雲集逾2600家國際展商 (10:30)

香港貿發局香港玩具展、香港嬰兒用品展和香港國際文具及學習用品展，於1月8至11日於香港會議展覽中心同期舉行，以「創新玩意：玩轉古今未來」為主題，迎來逾2600家環球展商，展示各種創新玩具、優質嬰兒產品和創意文具，為買家提供一站式採購機會，締造更多跨行業商機。

第50屆香港玩具展　雲集多個地區展館

香港玩具展來到第50屆，參展商陣容鼎盛，並匯聚各地展團，包括中國內地、平湖（中國內地）、韓國、台灣、香港品牌玩具協會，以及以歐洲展商為主的「World of Toys」展團，展示當地特色產品。

增設綠色玩具展區　助業界可持續發展

大會今年增設三個展區：第一是「綠色玩具」，以回應社會對環境保護、社會責任及公司管治（ESG）的關注。第二是「收藏玩具」以針對愈見蓬勃的收藏品市場；第三是「ODM匯點」集合一眾提供原創設計生產的展商。其他展區包括「品牌廊」匯聚逾220知名品牌產品、「智能玩具及遊戲」、「益智玩具及遊戲」、「電子及遙控玩具」、「節日及派對用品」、「綜合玩具」、「軟身玩具及洋娃娃」及「戶外及運動用品世界」等，方便買家一站式採購。

嬰兒用品展、文具用品展　締造跨行業商機

同期舉行的香港嬰兒用品展為買家帶來多元化的嬰兒產品，包括：嬰兒手推車、嬰兒寢具、護膚及沐浴產品、嬰童時裝以及孕婦用品等，而廣受買家歡迎的韓國展團載譽歸來，同場設有新加坡展團以及首次成立的「歐洲精選」展團，薈萃多個歐洲品牌。而香港國際文具及學習用品展則網羅最新的創意手工用品、禮品文具、學童文具、辦公室及學校用品等。三項展覽為買家提供一站式採購機會，締造更多跨行業商機。

立即登記免費入場證：https://bit.ly/3R2FCxM

特色玩具介紹

來自Fame Bros. Limited（1E-B28）的Harry Potter Collector Wand，其Collector Wand的特色是每支魔杖都是1：1複製品，所有細節皆捕捉了哈利波特電影原著所展示的魔杖打造而成。在使用的物料上，每支魔杖都是採用耐用性高的樹脂打造，配上精細的工序刻劃所有細節紋理，而展示座亦採用同樣耐摔的ABS塑膠物料，並噴上瑰麗的金色物料。每支魔杖的包裝盒亦配以金色壓花的哈利波特標誌，主色則根據每個角色而配上獨特的顏色。

Rubie’s Enterprises Ltd（3E-A30）展出已授權的全球化的產品包括一系列兒童特許服裝和配件。授權品牌包括迪士尼、漫威、星球大戰、芭比、怪獸高中和風火輪等，此外，他們還會展出一系列非授權兒童萬聖節服裝。

特色嬰兒用品介紹

安珀文元品牌管理有限公司（3G-E21）會展出Vauva品牌系列。Vauva品牌由王文潔與團隊設計，Vauva嬰童服飾是富有北歐特色的自家品牌。衣飾尺寸專為3個月至14歲孩子而設，布料選取天然有機棉及全棉、親膚、透氣和舒適，更取得GOTS國際有機棉認證。玩具在設計概念和研發上目標在於啟發小朋友的創造力和想像力，令他們 「Think outside of the Box」。

寶威塑膠五金廠有限公司（3F-D25）帶來感溫嬰兒碗和匙羹套裝。他們的產品具歐美ASTM D5511/ISO 15985厭氧生物降解測試標準。

特色文具介紹

Bagtrotter Limited（5B-D11）會展出G.RIDE背包。這款背包的設計靈感來自於簡約和質量。G.RIDE 背包的設計是具功能性、精致和現代的，讓使用者能自由走動，享受便利的收納方式，更可選擇最適合自己風格和用途的背包。

以上產品資訊及圖片由參展商提供

 

升級版亞洲玩具論壇   為業界開拓新機遇

亞洲玩具論壇2024邀請到全球玩具遊戲業界代表，分享亞洲玩具及遊戲市場最新趨勢與機遇、探討如何透過人工智慧等新興技術加快智能玩具的未來發展，一一為你剖析玩具及遊戲如何進入智慧新紀元。

全新掃碼易 連通無限商機

三項展覽以「EXHIBITION+」（展覽+）線下及線上融合模式舉行，配合由1月1日至18日運作的「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台，讓環球商家進行網上洽商。

展會推出全新「掃碼易」（Scan2Match），實現買家從線下到線上的無縫聯繫。買家可在實體展期間，使用HKTDC Marketplace App的「掃碼易」功能，掃描展商的專屬二維碼，收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息及展會活動平面圖，並在實體展期間或之後與展商延續線上商談，繼續採購之旅。

如欲了解更多就不容錯過以下詳情！

香港貿發局香港玩具展：https://www.hktdc.com/event/hktoyfair/tc

香港貿發局香港嬰兒用品展：https://www.hktdc.com/event/hkbabyfair/tc

香港國際文具及學習用品展：https://www.hktdc.com/event/hkstationeryfair/tc

展覽日期：1月8日至11日——香港會議展覽中心

電郵︰exhibitions@hktdc.org

查詢：1830 668

 

共享喜悅時刻：

買家尊享禮遇—換取限量別注版禮品福袋！

於展覽期間，買家只須上載於展覽場內與玩具展50屆活動相關的照片到個人社交媒體平台上，並親臨3樓大會堂之「社交媒體櫃台」（GH-G06展位側），即可換取精美福袋*乙份。

禮品贊助展商：

健泰合金玩具廠有限公司　展位：1D-D02

譽鋒玩具有限公司　展位：1D-C09

全利五金塑膠玩具有限公司　展位：1E-B22

以上產品資訊及圖片由參展商提供，圖片只供參考之用

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