小寒．二十四節氣｜小寒注意保暖6部位防外感　中醫2食譜助驅風散寒 (10:40)

今日（6日）是二十四節氣的小寒，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑提醒要注意保暖，才能預防外感、風寒，尤其注意6個部位：頭頂、頸、咽喉、肚臍、腰、膝蓋。林冠傑提供小寒養生4貼士及驅風散寒2食譜。