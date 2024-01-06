小寒．二十四節氣｜小寒注意保暖6部位防外感　中醫2食譜助驅風散寒 (10:40)

今日（6日）是二十四節氣的小寒，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑提醒要注意保暖，才能預防外感、風寒，尤其注意6個部位：頭頂、頸、咽喉、肚臍、腰、膝蓋。林冠傑提供小寒養生4貼士及驅風散寒2食譜。
●小寒養生4貼士
‧ 切記食早餐
‧ 適量食肉有助保暖
‧ 注意保暖頭頂、頸、咽喉、肚臍、腰、膝
‧ 沖涼水溫不可太熱，避免冷熱溫差大而生病
●驅風散寒2食譜
食譜1：生薑炒羊肉片
【材料】羊肉6至7片、大葱3棵、生薑3片、蒜蓉2茶匙
【功效】羊肉補血、暖胃、驅風散寒，大葱醒胃化濕。
【製法】羊肉洗淨，大葱、生薑洗淨切絲。炒香大葱、生薑和蒜蓉，加入羊肉，炒熟即成。
食譜2：蟲草花北芪燉牛腱湯
【材料】生薑5片、乾薑3錢、大棗3枚、北芪1兩、蟲草花1兩、糯稻根5錢、牛腱或豬腱4兩、6碗水
【功效】溫陽驅風、散寒補肺固表、預防感冒。
【製法】洗淨所有材料後，放入煲內，加水燉1.5小時即成。
註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。
小寒食譜/養生貼士：
小寒飲食不宜過於溫補 中醫教路：加蘿蔔粟米涼性蔬菜烹煮助減燥熱
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