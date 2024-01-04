流感新冠個案數目齊升　高危群組要留意【附預防感染流感提醒】 (18:05)

流感個案升

根據衛生防護中心最新公布上周（2023年12月24日至30日）普通科門診呈報流感數字，每1000個診症中有7.4宗是流感，比之前一周6.4宗上升，亦是自去年10月以來最高。因流感到私家醫生求診數字為每1000個診症中35.3宗，較之前一周14.6宗大幅上升。

另外，公立醫院主要診斷為流感的入院率亦上升，上周是每1萬人有0.48宗，高於0.25的基線水平，亦高於前一周錄得的0.25。

上周收集的7983個呼吸道樣本中，有678個樣本（8.49%）對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應，當中甲型流感佔92%。

新冠病毒同樣升

衛生防護中心亦公布過去一周新冠個案數字，同樣錄得升幅。化驗所上周就新冠狀病毒核酸檢測陽性的數目為354個，比前一周202個大幅增加。過去4天（2023年12月31日至2024年1月3日）化驗所每天檢測到新冠病毒核酸陽性的數目為62至79個。

流感是如何傳播？

．流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。

如何預防感染流感？

．接種季節性流感疫苗

．經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾

．如沒有洗手設施，可使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手

．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學

．經常清潔和消毒常接觸的表面，如家俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水消毒

．用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1比49稀釋家用漂白水消毒

資料來源：衛生防護中心