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日航乘客憶逃生伴隨爆炸聲、火焰、煙霧　有乘客與服務員爭吵　亦有乘客籲要聽話 (16:16)

日本航空（JAL）516號航班相撞後起火，18分鐘的逃生細節曝光（相關報道：日航公開18分鐘逃生細節　機艙服務員最先發現起火　機長最後撤離），機上乘客憶述在爆炸聲和火焰中驚險逃生的一幕幕。相關新聞：日航料撞機事故造成150億日圓損失

來自川崎市的67歲大學教授金子洋之坐在客機前排右側座位，他表示着陸後感受到飛機向前衝，再向右側傾斜滑動始停下。有人大喊「發動機」，當時見機身已起火，金子大喊：「不快點逃出去就慘了。」機艙服務員則反覆說：「請冷靜。」隨後接連響起「嘭！嘭！」爆炸聲，多名乘客表示，「看到旁邊的發動機噴出火焰」、「着陸的同時左側機翼開始起火」。

機長廣播稱「不清楚原因」，機艙服務員則不停說「請不要移動」。機艙內能見度因煙霧變差，機艙服務員呼喊「請冷靜！不要吸入煙霧」，坐在左側中間位置約20歲女大學生用口罩和手帕掩口鼻，避免吸入濃煙，並走向逃生出口。從事醫務工作的45歲女乘客憶述，希望盡快撤離的旅客和要求他們返回座位的機艙服務員一度爭吵。

另一28歲男乘客就表示，當時機艙內氣氛十分緊張。窗外被火焰燒得通紅，還聽到孩子的哭喊聲。乘客得到指令，在獲得引導之前，要俯身待在座位上，有乘客呼籲大家「要聽（空中服務員的）話」。另一名30多歲的男乘客亦說：「我們聽從指令，沉著冷靜，等待避難。」

來自群馬縣館林市的52歲男醫生坐在前排座位，他最早經逃生滑梯撤離，再幫助後面的旅客離開。他稱，所有人都很驚慌，也有人跌倒，「火愈燒愈大，很害怕會發生爆炸」。事後他與已離開飛機的妻女在跑道重聚並緊緊擁抱。乘客都認為機艙服務員之間冷靜配合，「感覺到平時進行了很好的訓練」。

機組人員和乘客安全逃脫的一大原因是「90秒原則」。據日航公關部介紹，客機的機組人員每年開展一次在90秒內引導乘客避難的培訓。員工充當乘客，設想機內有幼兒、機內外黑暗等多種狀況。（共同網/日經新聞）

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