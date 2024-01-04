日航公開18分鐘逃生細節　機艙服務員最先發現起火　機長最後撤離 (10:43)

當日機上有367名乘客及12名機組人員，能在短短18分鐘疏散，全員平安無事，有賴機組人員迅速應變。日航表示，航班在當日傍晚5時47分着陸，與屬羽田空軍基地定翼機相撞，並即時起火，當時飛機還要滑行1公里才停下，在駕駛艙的機長尚未意識到機身着火，但有機艙服務員發現，且煙霧很快已佈滿客機內，機艙服務員籲乘客保持冷靜。

機上有8個逃生出口，當時有9名機艙服務員當值，主管通知機長航機着火，要求獲准開啟逃生門，離駕駛艙最近的兩個緊急出口開始疏散。其餘6個因受火勢影響，只有機尾左邊門可以安全使用，由於當刻通訊系統已無法運作，在未能獲機長批准下，機組人員決定自行打開該緊急出口讓乘客逃生。機艙服務員須獲得駕駛艙的指示才能打開逃生門，若無法獲得指示，則由空服員判斷。

機長在6時05分離開，是最後一個離開飛機的人，由5時47分着陸至此刻僅18分鐘。日航表示，全靠機組人員的決定，所有人能安全逃生。（日本放送協會）

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