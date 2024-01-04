日航公開18分鐘逃生細節　機艙服務員最先發現起火　機長最後撤離 (10:43)

日本航空（JAL）客機在相撞事故後，機上379人安全疏散，被視為航空史上奇蹟。日航公開事發18分鐘逃生經過細節，飛機着陸後起火，機長還未意識到之時，是機艙服務員先發現並即時提醒乘客保持冷靜及通知機長要求獲准打開逃生門，其後通訊系統失靈，機艙服務員即時決定自行打開多一道逃生門安排乘客逃生。相關熱點：日航乘客憶逃生伴隨爆炸聲、火焰、煙霧 有乘客與服務員爭吵 亦有乘客籲要聽話
當日機上有367名乘客及12名機組人員，能在短短18分鐘疏散，全員平安無事，有賴機組人員迅速應變。日航表示，航班在當日傍晚5時47分着陸，與屬羽田空軍基地定翼機相撞，並即時起火，當時飛機還要滑行1公里才停下，在駕駛艙的機長尚未意識到機身着火，但有機艙服務員發現，且煙霧很快已佈滿客機內，機艙服務員籲乘客保持冷靜。
機上有8個逃生出口，當時有9名機艙服務員當值，主管通知機長航機着火，要求獲准開啟逃生門，離駕駛艙最近的兩個緊急出口開始疏散。其餘6個因受火勢影響，只有機尾左邊門可以安全使用，由於當刻通訊系統已無法運作，在未能獲機長批准下，機組人員決定自行打開該緊急出口讓乘客逃生。機艙服務員須獲得駕駛艙的指示才能打開逃生門，若無法獲得指示，則由空服員判斷。
機長在6時05分離開，是最後一個離開飛機的人，由5時47分着陸至此刻僅18分鐘。日航表示，全靠機組人員的決定，所有人能安全逃生。（日本放送協會）