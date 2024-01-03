中醫6茶飲紓咳嗽【附食譜】 (08:58)

1.梨汁

【功效】潤肺清熱及生津，緩解喉嚨不適

【材料】梨1個、蜜糖1-2茶匙、水適量

【製法】梨洗淨去皮去籽，切丁後放入榨汁機榨汁，蜜糖加入梨汁調味，攪拌均勻即可飲用

2.梨乾焗水

【功效】潤肺生津，緩解喉嚨不適

【材料】梨乾3-5片、水適量

【製法】所有材料放入熱水壺內加水，焗15分鐘即成

3.百合雪梨茶

【功效】百合有養陰、潤肺止咳、清心安神的功效，留意腸胃虛弱的人不宜食過多

【材料】乾百合10克、雪梨1個或梨乾3-5片、蜜糖適量、水適量

【製法】所有材料洗淨，煮沸水後加入百合及雪梨，小火煮30分鐘，待涼後加入適量蜜糖，即可飲用

4.甘草水

【功效】甘草性平味甘，歸心、肺、脾及胃經，有益氣補中、清熱解毒、祛痰止咳、抗炎利咽、緩急止痛，以及調和藥性的作用，用於痰多咳嗽

【材料】甘草3克、水適量

【製法】以3克甘草沖水飲，可翻沖飲用

5.紫蘇葉杏仁茶

【功效】發汗解表、宣肺止咳，北杏有助紓緩氣喘咳嗽

【材料】紫蘇葉3克、北杏10克、水700毫升

【製法】沸水煮北杏30分鐘，加紫蘇焗5分鐘，即成

6.梨乾無花果蜜糖水

【功效】有「鬆痰」功效，即讓痰可以咳出來，從而紓緩乾咳。部分患者有「伏痰」，即是有痰潛藏肺部底，或者肺弱咳不出痰，喝蜂蜜水有助潤燥化痰

【材料】梨乾5片、無花果3粒、蜜糖1-2匙、檸檬幾滴、水兩杯

【製法】所有材料焗水

資料來源：明報

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