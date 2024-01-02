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打邊爐BBQ易熱氣　中醫3茶飲清熱紓喉乾【附茶飲食譜】 (08:59)

打邊爐、燒烤BBQ容易熱氣，本文整理3個中醫茶飲食譜，有助清熱、紓緩喉嚨乾痛。

1. 蜂蜜羅漢果花旗參焗茶

【功效】羅漢果清熱解毒，花旗參益氣生津，蜂蜜有助健脾潤燥。
【材料】花旗參1湯匙、羅漢果1/3個、蜂蜜少許（糖尿病患者可不加蜂蜜）、熱水300毫升
【製法】先將羅漢果洗淨弄碎備用，以便浸泡時藥效較易揮發。將花旗參和蜜糖加入杯，再放羅漢果碎，倒熱水焗約10分鐘即成，可翻焗2至3次。

2. 菊杞烏龍茶

【功效】決明子清熱明目、潤腸通便，有降血脂和降血壓作用；枸杞子有助促進肝細胞新生；杭菊花幫助降低血脂和血壓。
【材料】決明子20克、枸杞子10克、杭菊花3克、烏龍茶茶葉2克
【製法】決明子、杭菊花、枸杞子和烏龍茶葉用水浸泡10分鐘，連水一起煮，煮沸後再煮20至30分鐘，即成。

3. 菊花桔梗蜂蜜茶

【功效】紓緩喉嚨乾痛，尤其適合口渴乾咳的人。
【材料】菊花10克、玄參15克、麥冬15克、桔梗3克、蜂蜜30克
【製法】菊花、玄參、麥冬和桔梗同煮15至20分鐘煮出水，取出汁水，加蜂蜜慢慢攪勻，即可飲用。
【飲用注意】糖尿病患者慎飲

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