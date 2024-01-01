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沙頭角開放計劃第二期展開　一文看申請許可證、交通資訊【短片：上水坐78K往沙頭角】 (12:09)

上水坐巴士78K前往沙頭角（攝影：陳展熙）

第二期沙頭角開放計劃即日展開，首階段容許每日最多1000名旅客經網上申請禁區許可證後，進入除中英街以外的整個沙頭角遊覽，認識沙頭角和鄰近外島的歷史文化和天然地貌，推廣文化生態旅遊。明報電子平台組記者今早（1月1日）實測由上水港鐵站，乘搭巴士78K前往沙頭角禁區，車程約40分鐘便抵達沙頭角總站下車，在禁區入閘時會有警員上車檢查許可證。

每日遊客名額包括700名旅行團旅客及300名個人旅客，旅行社或旅客可以先到先得的方式，登入警務處網上服務申請平台（www.es.police.gov.hk），免費申請電子旅遊禁區許可證，香港市民或訪港旅客皆可申請，於所申請日期的上午7時至晚上9時在沙頭角遊覽【申請流程教學短片】。申請需時3個工作天，網上電子禁區證系統會在每月首日開放下一個月份所有日子的申請，費用全免。

前往沙頭角的個人旅客必須使用公共交通工具進入沙頭角，不得駕車進入。旅客可乘搭以下交通工具︰
1. 於港鐵上水站或粉嶺站乘搭巴士78S（特快班次）或78K
2. 於港鐵上水站乘搭55K專線小巴
3. 在港鐵藍田站乘搭277A巴士
78K和78S線途經上水及粉嶺站轉車站，277A線則途經粉嶺公路、大老山隧道、彩虹及觀塘轉車站，指定轉乘組合享有轉乘優惠，詳情參見九巴網站

 

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