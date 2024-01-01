沙頭角開放計劃第二期展開　一文看申請許可證、交通資訊【短片：上水坐78K往沙頭角】 (12:09)

每日遊客名額包括700名旅行團旅客及300名個人旅客，旅行社或旅客可以先到先得的方式，登入警務處網上服務申請平台（www.es.police.gov.hk），免費申請電子旅遊禁區許可證，香港市民或訪港旅客皆可申請，於所申請日期的上午7時至晚上9時在沙頭角遊覽【申請流程教學短片】。申請需時3個工作天，網上電子禁區證系統會在每月首日開放下一個月份所有日子的申請，費用全免。

前往沙頭角的個人旅客必須使用公共交通工具進入沙頭角，不得駕車進入。旅客可乘搭以下交通工具︰

1. 於港鐵上水站或粉嶺站乘搭巴士78S（特快班次）或78K

2. 於港鐵上水站乘搭55K專線小巴

3. 在港鐵藍田站乘搭277A巴士