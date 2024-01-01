發泡膠餐具、雨傘袋等將禁派　短片：下雨天市民如何改變用遮袋習慣？【附受管制即棄塑膠產品資料】 (15:01)

《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》在2023年10月18日通過，管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，將分兩個階段實施。餐具方面，第一階段包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具，以及禁止餐飲處所向堂食顧客提供全部九類即棄膠餐具等。即棄塑膠產品方面，第一階段包括禁止銷售和供應在市場上已有成熟替代品或並非生活必需的即棄塑膠產品等。環境及生態局發言人表示，建議第一階段管制於2024年4月22日開始實施，第二階段管制的實施時間暫定為2025年。