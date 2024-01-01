發泡膠餐具、雨傘袋等將禁派　短片：下雨天市民如何改變用遮袋習慣？【附受管制即棄塑膠產品資料】 (15:01)

《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》在2023年10月18日通過，管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，將分兩個階段實施。餐具方面，第一階段包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具，以及禁止餐飲處所向堂食顧客提供全部九類即棄膠餐具等。即棄塑膠產品方面，第一階段包括禁止銷售和供應在市場上已有成熟替代品或並非生活必需的即棄塑膠產品等。環境及生態局發言人表示，建議第一階段管制於2024年4月22日開始實施，第二階段管制的實施時間暫定為2025年。
雨傘袋是受管制的即棄塑膠產品之一，明報電子平台組在較早前一個下雨天，於銅鑼灣時代廣場觀察市民用雨傘膠袋及雨傘除水器的習慣，中學生Jamie稱平時會取用雨傘膠袋，避免弄濕書本，日後會改用環保袋或密實袋。69歲郭先生表示，習慣在商場取用雨傘膠袋，但禁派亦無所謂，「我們的年代以前都無（雨傘膠袋）」，他會考慮改用雨傘除水器。詳見本文短片。
|即棄膠餐具種類
|第一階段
|第二階段
|發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉、刀、匙）、碟
|禁止銷售予最終消費者
|禁止在餐飲處所向堂食和外賣顧客提供
|杯
|禁止在餐飲處所向堂食顧客提供
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禁止銷售予最終消費者
禁止在餐飲處所向堂食和外賣顧客提供
|杯蓋
|食物容器
|食物容器蓋
|管制措施
|即棄塑膠產品
|第一階段
|第二階段
|禁止銷售和免費供應
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|禁止免費供應
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|禁止製造
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