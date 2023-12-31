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2024年生活成本增　一文睇麥當勞加價、垃圾收費實施、電費調整 (12:39)

踏入2024年，本港多項公共服務或連鎖餐飲店都會加價，4月1日更會實施都市固體廢物收費（垃圾收費），港人生活成本恐有增無減，本文整理加價資訊供讀者參考。

麥當勞

連鎖快餐店麥當勞1月2日起加價，全線產品加$1，平均加幅2.6%。其中魚柳飽新售價為$14、麥香雞新售價為$15、豬柳漢堡新售價為$15。【詳情

電費

中電與港燈2024年均上調基本電費，中電上調3.1%，港燈加4.4%，不過市民應繳付的淨電費仍可能受燃料費變動而有所增減。近期能源價格回軟，港燈明年淨電費按年下調16%，中電則下調7.4%。【詳情

垃圾徵費

2024年4月1日實施垃圾徵費，設兩種收費模式，其中按「袋」或「標籤」收費適用於大部分住宅樓宇等，市民須購買指定袋包妥垃圾，9種大小的袋價錢由$0.3至$11不等。指定標籤劃一收費每個$11。環保署預計3至4人家庭每月垃圾收費開支約$30至$50。【詳情

東江水

供港東江水水價調整，未來3年合計基本水價為157.8億元，相當於每年加價2.39%。現時政府未公布會否加水費。【詳情

房委會轄下停車場

房委會轄下停車場2024年1月1日起月租收費增加$30至$180，調整後私家車露天車位月租$1570至$2610，有蓋車位月租為$1900至$3150。【詳情

2024年DSE考試費

2024年中學文憑試考試費將上調3%，例如語文科考試費由$697升至$718、其他科目由$466增至$480。政府將為參加2024年DSE的學校考生代繳考試費。【詳情

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