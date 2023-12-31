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iPhone關閉4功能使用更順手：Apps評分邀請、雙擊空白鍵變句號、搖動手機還原輸入、屏幕變一半【附教學圖】 (14:30)

使用iPhone時，久不久彈出「Apps評分邀請」，覺得有點煩？不想要「手機鍵盤雙擊空白鍵變句號」、「搖動手機還原輸入」、「屏幕變一半」（單手模式）？原來這些功能皆可以在「設定」關閉。本文提供關閉上述功能的步驟教學，用起iPhone來更順手。

● 關閉「Apps評分邀請」

使用Apps或玩遊戲時，有時會彈出App Store評分。用戶可在「設定」→「App Store」→ 關閉「App內評分與評論」。

● 關閉「鍵盤雙擊空白鍵變句號」

iPhone預設雙擊空白鍵變句號，用戶無法連續按多個空白鍵分隔文字。用戶可在「設定」→「一般」→「鍵盤」→關閉「句號快捷鍵」。

● 關閉「搖動手機還原輸入」

打字時晃一下手機會彈出「還原輸入」提示。用戶可在「設定」→「輔助使用」→「觸控」→ 關閉「搖動裝置還原」。

● 關閉「單手模式」

在iPhone底部中間向下一掃，便會開啟「單手模式」，屏幕變一半，方便用戶單手按到上方的位置。用戶可在「設定」→「輔助使用」→「觸控」→關閉「單手模式」。

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