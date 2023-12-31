除夕特別交通安排一覽　港鐵通宵行駛　電車延長服務 (10:00)

今晚（12月31日）除夕夜，市民或會外出倒數迎接新一年，明報電子平台組整理特別交通安排一覽。【運輸署除夕夜特別交通安排公告】
●港鐵
除夕夜，所有港鐵線（迪士尼線、機場快線、東鐵線上水至落馬洲/羅湖除外）及7條輕鐵路線（505、507、610、614P、615P、706及751）通宵行駛。迪士尼線延長服務至2024年1月1日凌晨2時。港鐵巴士506、K51及K54延長服務時間。【各港鐵線及港鐵巴士班次資料】
●九巴
逾20條九巴路線加強服務，包括調整服務時間及加密班次。【詳情】
●城巴
路線967N、4S、18R、38S將於2024年1月1日凌晨提供服務。運輸署表示，X15號線（山頂往中環渡輪碼頭6號碼頭）將於1月1日凌晨零時20分至1時30分提供額外班次。【詳情】
●電車
多條路線延長服務時間，其中筲箕灣往上環（西港城）尾班電車於1月1日凌晨零時45分開出；上環（西港城）往筲箕灣尾班車於1月1日凌晨1時開出。
●天星小輪
為配合維港跨年倒數煙花活動安排，來往尖沙嘴及中環/灣仔的渡輪不提供延長服務，上述航線的尾班渡輪於除夕晚上10時30分，分別在尖沙嘴、中環及灣仔開出。【詳情】
●港九小輪
因應維港跨年倒數煙花活動，中環──坪洲【詳情】、中環──榕樹灣【詳情】渡輪服務有所調整。
●新渡輪
因應維港跨年倒數煙花活動，中環──長洲、中環──梅窩渡輪服務有所調整【詳情】。
（資料來源：運輸署）