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2024年或未能到訪旅遊景點　台灣象鼻岩、巴黎聖母院上榜 (15:09)

經歷了3年多新冠疫情，今年全世界的人已可以再周遊列國，甚至已在計劃明年行程。CNN報道，各地部分著名景點來年有不同原因或未能到訪，旅客最好事先查清楚，免食閉門羹。

2024年或未能到訪的景點：

●台灣「象鼻岩」

台灣新北景點「象鼻岩」疑因風化海蝕，本月中斷裂墜海，失去原有神似象鼻的外觀。相關報道：台灣象鼻岩「斷鼻」 自然奇觀成歷史

●紐約《歌聲魅影》

《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）這套經典作擊敗《貓》（Cats）、《孤星淚》（Les Miserables）和《歌舞線上》（A Chorus Line）等，成為美國紐約百老匯最長壽歌劇；經過35年近1.4萬場演出後，2023年4月已在紐約百老匯「謝幕」。相關報道：最長壽百老匯歌劇《歌聲魅影》4月16日最後「謝幕」 紐約公演35年上演近1.4萬場

●巴黎聖母院

2019年巴黎聖母院（Notre Dame）失火，這座850年歷史的景點正逐漸恢復原貌，預計在2024年12月重開。

●東京柏悅酒店

日本東京柏悅酒店（Park Hyatt Tokyo）在1994年開業，可算是當地首間西式豪華酒店。在30歲生日之際，酒店於2024年5月進行為期一年全面裝修，料於2025年重開。

●哥本哈根米芝蓮餐廳Noma

獲全球最佳餐廳名銜、位於丹麥的米芝蓮三星食肆Noma，於2024年底關閉，並在2025年轉型為實驗廚房。相關報道：米芝蓮三星食肆Noma明年底關閉 轉型實驗廚房

CNN還指出其他景點包括關閉至2027年的柏林「佩加蒙博物館」（Pergamon museum）、未公布何時開放參觀的米蘭達文西葡萄園（Leonardo Da Vinci’s Vineyard）等。（CNN）

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