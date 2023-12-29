2024年或未能到訪旅遊景點　台灣象鼻岩、巴黎聖母院上榜 (15:09)

●紐約《歌聲魅影》

《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）這套經典作擊敗《貓》（Cats）、《孤星淚》（Les Miserables）和《歌舞線上》（A Chorus Line）等，成為美國紐約百老匯最長壽歌劇；經過35年近1.4萬場演出後，2023年4月已在紐約百老匯「謝幕」。相關報道：最長壽百老匯歌劇《歌聲魅影》4月16日最後「謝幕」 紐約公演35年上演近1.4萬場

●巴黎聖母院

2019年巴黎聖母院（Notre Dame）失火，這座850年歷史的景點正逐漸恢復原貌，預計在2024年12月重開。

●東京柏悅酒店

日本東京柏悅酒店（Park Hyatt Tokyo）在1994年開業，可算是當地首間西式豪華酒店。在30歲生日之際，酒店於2024年5月進行為期一年全面裝修，料於2025年重開。

●哥本哈根米芝蓮餐廳Noma

獲全球最佳餐廳名銜、位於丹麥的米芝蓮三星食肆Noma，於2024年底關閉，並在2025年轉型為實驗廚房。相關報道：米芝蓮三星食肆Noma明年底關閉 轉型實驗廚房

CNN還指出其他景點包括關閉至2027年的柏林「佩加蒙博物館」（Pergamon museum）、未公布何時開放參觀的米蘭達文西葡萄園（Leonardo Da Vinci’s Vineyard）等。（CNN）