本港推算41萬人染乙型肝炎　一文看乙肝感染途徑、預防、患者須知 (12:01)

病徵

乙型肝炎由乙型肝炎病毒所引起，可引致急性肝炎。患者中，少於5%的5歲以下兒童，以及30至60%的成年人會出現症狀。常見症狀包括發燒、食慾減退、惡心、嘔吐、腹痛、眼白變黃、小便深色及大便呈泥土色或變淺色。不管出現症狀與否，大約5至10%的成人患者及95%受母體感染的嬰兒均不能清除病毒，因而變成慢性帶菌者，可能在日後患上慢性肝炎，肝臟永久損壞或肝癌。

傳播途徑

乙型肝炎病毒可存在患者的血液及體液中，通過下列途徑傳播：

1. 母嬰接觸—母親傳給胎兒

2. 血液接觸

．直接接觸帶病毒血液或輸入血液

．與人共用受污染的物品，如牙刷、剃刀及指甲鉗

．與人共用受污染針筒

．使用帶病毒的工具穿耳孔、紋身或針灸

3. 性接觸

治療

急性乙型肝炎沒有特別治療方法。患者必須有足夠休息，均衡飲食及避免飲酒。少數成年人會成為慢性乙型肝炎患者。若是，他們應接受特定慢性乙型肝炎治療。

預防方法

．避免與人共用針筒、剃刀、牙刷及其他可能受血液污染的物品

．用稀釋的家用漂白水消毒受血液污染的物品

．注射有效對抗乙型肝炎的疫苗

其他資訊詳見【衛生署乙型肝炎】網頁

乙肝測試

．要診斷乙型肝炎感染及免疫情況，必須透過血液測試

．若表面抗原（HBsAg）呈陽性反應超過6個月，即表示已感染慢性乙型肝炎，應盡快尋求醫學評估

慢性乙肝患者注意事項

．定期檢查，無論有否出現症狀，也須定期覆診及抽血檢驗，同時檢查如肝功能、甲胎蛋白和病毒量；肝臟超聲波檢查，及早發覺肝臟的變化

．遵從醫生指示接受治療及跟進