全球百大俊男2023一文睇首20位　《旺卡》添密菲沙洛米奪冠　姜濤躋身三甲【短片睇完整名單】 (17:50)

美國網站TC Candler選出「全球百大俊男2023」，《旺卡》、《沙丘瀚戰》男星添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）奪首位，第二位是英國男星亨利卡維（Henry Cavill），第三位由本港男團MIRROR成員姜濤獲選。韓國男團ENHYPEN成員西村力（NI-KI）和英國男星路遜拉維斯康（Lucien Laviscount）分別奪第4和第5位。另外，MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）都有上榜，分別位居18位、39位和72位。
全球百大俊男2023首20位
1. 添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）
2. 亨利卡維（Henry Cavill）
3. MIRROR成員姜濤
4. ENHYPEN成員西村力（NI-KI）
5. 路遜拉維斯康（Lucien Laviscount）
6. Austin Palao
7. 張哲瀚
8. Stray Kids隊長方燦
9. Halil İbrahim Ceyhan
10. BTS成員V
11. 佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）
12. Stray Kids成員鉉辰 （Hyun Jin）
13. 基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）
14. 孫政（Ayden Sng）
15. Mohammad Ajoory
16. BTS成員田柾國
17. Vinnie Hacker
18. MIRROR成員江𤒹生
19. Dean Schneider
20. SF9成員Zuho
全球百大俊男2023【短片看完整名單】
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