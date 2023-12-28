全球百大俊男2023一文睇首20位　《旺卡》添密菲沙洛米奪冠　姜濤躋身三甲【短片睇完整名單】 (17:50)

美國網站TC Candler選出「全球百大俊男2023」，《旺卡》、《沙丘瀚戰》男星添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）奪首位，第二位是英國男星亨利卡維（Henry Cavill），第三位由本港男團MIRROR成員姜濤獲選。韓國男團ENHYPEN成員西村力（NI-KI）和英國男星路遜拉維斯康（Lucien Laviscount）分別奪第4和第5位。另外，MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）都有上榜，分別位居18位、39位和72位。