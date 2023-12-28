樂悠咭｜60歲以上長者明年8·25起2元乘車須用樂悠咭　一文睇樂悠咭申請教學【附現有八達通轉移方法】 (17:31)

申請方法一：以八達通App申請

．下載八達通App，揀選「申請樂悠咭」

．拍攝並上載身分證正本

．填妥個人資料、地址及手提電話號碼

．上載彩色護照證件相片

．透過八達通App遞交電子申請表

．記下申請參考編號，方便日後查詢

*八達通公司接獲「樂悠咭」申請後，會在4周內把樂悠咭郵寄至合資格申請人提供的香港通訊地址。申請人毋須向八達通公司繳付任何申請費用。

申請方法二：以郵遞表格申請

．於指定地點（派發地點一覽）索取申請表格：部分港鐵客務中心、運輸署牌照事務處、民政事務處民政諮詢中心、政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心；或在網上下載申請表格。

．填妥申請表格，並貼上身分證副本及彩色護照證件相片

．郵遞寄出

樂悠咭易轉服務

倘市民怕麻煩，可考慮將現有八達通內的服務及優惠一併轉移至「樂悠咭」，毋須同時管理兩張卡。可轉移服務包括八達通按金及餘額、消費券紀錄、自動增值服務及公共交通費用補貼計劃等。服務使用方法如下：

．前往指定港鐵站或商場的八達通服務站【服務站位置】

．選擇「轉換樂悠咭」，依指示燈將八達通卡放於右邊讀寫器上

．依指示燈將租用版八達通卡放入藍色卡槽內，或將銷售版八達通卡放在右邊讀寫器

．將「樂悠咭」放於左邊讀寫器上

．細閱條款後，輸入身分證頭4位數字

．成功轉移資料後，領取收據及取回樂悠咭，屆時租用版八達通卡將被收回，銷售版八達通卡功能將被註銷