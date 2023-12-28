明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

樂悠咭｜60歲以上長者明年8·25起2元乘車須用樂悠咭　一文睇樂悠咭申請教學【附現有八達通轉移方法】 (17:31)

60歲或以上香港居民明年8月25日起須使用「樂悠咭」，才可享用2元乘車優惠。本文整理以八達通App及郵遞表格申請「樂悠咭」的方法和教學影片，以及介紹「樂悠咭易轉服務」，將現有八達通內的服務及優惠一併轉移至「樂悠咭」。

申請方法一：以八達通App申請

．下載八達通App，揀選「申請樂悠咭」

．拍攝並上載身分證正本

．填妥個人資料、地址及手提電話號碼

．上載彩色護照證件相片

．透過八達通App遞交電子申請表

．記下申請參考編號，方便日後查詢

*八達通公司接獲「樂悠咭」申請後，會在4周內把樂悠咭郵寄至合資格申請人提供的香港通訊地址。申請人毋須向八達通公司繳付任何申請費用。

申請方法二：以郵遞表格申請

．於指定地點（派發地點一覽）索取申請表格：部分港鐵客務中心、運輸署牌照事務處、民政事務處民政諮詢中心、政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心；或在網上下載申請表格。

．填妥申請表格，並貼上身分證副本及彩色護照證件相片

．郵遞寄出

樂悠咭易轉服務

倘市民怕麻煩，可考慮將現有八達通內的服務及優惠一併轉移至「樂悠咭」，毋須同時管理兩張卡。可轉移服務包括八達通按金及餘額、消費券紀錄、自動增值服務及公共交通費用補貼計劃等。服務使用方法如下：

．前往指定港鐵站或商場的八達通服務站【服務站位置】

．選擇「轉換樂悠咭」，依指示燈將八達通卡放於右邊讀寫器上

．依指示燈將租用版八達通卡放入藍色卡槽內，或將銷售版八達通卡放在右邊讀寫器

．將「樂悠咭」放於左邊讀寫器上

．細閱條款後，輸入身分證頭4位數字

．成功轉移資料後，領取收據及取回樂悠咭，屆時租用版八達通卡將被收回，銷售版八達通卡功能將被註銷

相關字詞﹕樂悠咭 八達通 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞