加沙一隅．短片：妻亂世誕早產四胞胎　物資短缺新生嬰10天未洗澡　夫自責難找糧食 (12:22)

28歲的Iman自10月7日以哈戰爭爆發以來就被逼遷，當時她懷胎6個月，與丈夫帶同3名子女徒步由加沙北部拜特哈農（Beit Hanoun），步行約5公里到賈巴利亞難民營，最終輾轉到中部代爾拜拉赫（Deir el Balah）。

「距離太遠了，這影響了我的生育。」12月18日，懷胎8個月的Iman在代爾拜拉赫一間醫院剖腹生產，四胞胎成早產嬰，女嬰Tia、Lynn及男嬰Yasser伴隨母親回家，以讓出病房，另一男嬰Mohammed因出生時僅2.2磅重，需留院觀察。

Iman及丈夫目前與6名子女及約50名親人住在努賽拉特（Nuseirat）一間由課室改成的難民營。她稱，本以為戰事只會持續一至兩周，因此只為孩子帶備夏季衣服，豈料戰火連綿逾11周仍未見盡頭。物資短缺下，Iman未能按傳統以玫瑰水為嬰兒抹身，慶祝新生降臨，甚至因找不到潔淨水，在嬰兒出生10天仍未曾洗澡。

「我感到無能為力。」Iman的33歲丈夫Ammar al-Masry對未能供養家人感到自責及絕望，並表示其中一個女嬰患黃疸病，需要母乳餵哺，妻子需要營養，其他孩子亦要牛奶及尿布，但即使每天大部分時間外出找糧食物資，「我卻什麼都找不到……我很擔心我的孩子，我不知道該如何保護他們」。（法新社）