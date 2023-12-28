明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

加沙一隅．短片：妻亂世誕早產四胞胎　物資短缺新生嬰10天未洗澡　夫自責難找糧食 (12:22)

加沙母親亂世誕早產四胞胎　物資短缺新生嬰10天未洗澡（法新社片段）

加沙硝煙四起，巴勒斯坦人死傷慘重的同時，加沙母親Iman al-Masry在戰亂中誕下4個新生命。

28歲的Iman自10月7日以哈戰爭爆發以來就被逼遷，當時她懷胎6個月，與丈夫帶同3名子女徒步由加沙北部拜特哈農（Beit Hanoun），步行約5公里到賈巴利亞難民營，最終輾轉到中部代爾拜拉赫（Deir el Balah）。

「距離太遠了，這影響了我的生育。」12月18日，懷胎8個月的Iman在代爾拜拉赫一間醫院剖腹生產，四胞胎成早產嬰，女嬰Tia、Lynn及男嬰Yasser伴隨母親回家，以讓出病房，另一男嬰Mohammed因出生時僅2.2磅重，需留院觀察。

Iman及丈夫目前與6名子女及約50名親人住在努賽拉特（Nuseirat）一間由課室改成的難民營。她稱，本以為戰事只會持續一至兩周，因此只為孩子帶備夏季衣服，豈料戰火連綿逾11周仍未見盡頭。物資短缺下，Iman未能按傳統以玫瑰水為嬰兒抹身，慶祝新生降臨，甚至因找不到潔淨水，在嬰兒出生10天仍未曾洗澡。

「我感到無能為力。」Iman的33歲丈夫Ammar al-Masry對未能供養家人感到自責及絕望，並表示其中一個女嬰患黃疸病，需要母乳餵哺，妻子需要營養，其他孩子亦要牛奶及尿布，但即使每天大部分時間外出找糧食物資，「我卻什麼都找不到……我很擔心我的孩子，我不知道該如何保護他們」。（法新社）

相關字詞﹕以色列哈馬斯戰爭 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞