什麼是「短訊發送人登記制」？獲認證電訊商SMS即日起加「#」　不涵蓋WhatsApp、WeChat (08:43)

什麼是「短訊發送人登記制」？

警方接獲不少冒充電訊服務供應商發出的欺詐短訊舉報，因此通訊辦設立登記冊，讓有份參與的公司或機構可登記用「#」開首的名稱向用戶發送SMS。

首階段何時推出，有哪些機構參與？

登記制本月28日率先在電訊業實施，首階段有23家電訊服務供應商參與，包括中國移動香港、香港移動通訊、香港寬頻網絡及數碼通等多間主要電訊商。【參與電訊商名單】

市民需否事先登記或設定手機？

服務由流動服務供應商免費提供，市民毋須事先申請、毋須安裝應用程式，亦毋須在手機作任何設定。

市民如何辨識短訊是否由獲認證機構發出？

所有以「#」開首的SMS發送人名稱均已獲認證，並會列在通訊局登記冊名單上，讓市民查核；無「#」開首的發送人名稱即未經認證，由市民自行判斷對方身分。通訊辦提醒，收到陌生短訊時不應披露個人資料。

含「#」號的短訊必定由已獲認證的發送人發出？

是。只有成為「已獲認證的發送人」後，公司或機構的發送人名稱才能由「#」開頭。不在登記冊、但名稱包含「#」的發送人的短訊會被攔截，市民不會收到，不論「#」在名稱的前中後。

透過WhatsApp、WeChat等流動通訊軟件接收短訊時，會否同樣有「#」在名字開首作識別？

登記制只適用於SMS，不適用於流動通訊軟件。

資料來源：通訊辦