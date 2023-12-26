節日聚餐易食滯　中醫4茶飲健脾消滯【附製法】 (09:30)

1.檸檬薏米水

【功效】生薏米清熱利水，熟薏米健脾燥濕，檸檬酸甜開胃，趁暖喝有助消滯。

【材料】生薏米30克、熟薏米30克、檸檬1個、清水1500毫升

【製法】生熟薏米洗淨瀝乾，檸檬洗淨切片備用。薏米放入鍋中，加水大火煮滾後轉中小火，煮約30分鐘，放暖後加入檸檬，可按喜好加冰糖調味。

2.香橙桔子茶

【功效】橙開胃健脾，桔子健胃，配合茶助消滯健胃。

【材料】橙1個、桔子1個、茶葉1茶匙、冰糖少許、水700毫升

【製法】先將橙及桔子切半，其中一半切薄片、另一半榨汁備用。開水煮沸，放入冰糖煮溶，放入茶葉、橙和桔子後熄火，最後加入橙汁及桔子汁。

3.玫瑰洛神花茶

【功效】洛神花有消滯作用，冰糖和胃，玫瑰花理氣。此茶飲能助消化，疏肝理氣解鬱。

【材料】洛神花6朵、玫瑰花6朵、茶葉1茶匙、冰糖少許、水700毫升

【製法】洛神花洗淨，摘下花瓣。開水煮沸，放入冰糖煮溶，放入茶葉和洛神花後熄火，最後放入玫瑰花。

4.山楂橘皮茶

【功效】健脾理氣、消滯。

【材料】山楂5錢、橘皮2錢、蜂蜜適量、沸水適量

【製法】山楂與橘皮放茶杯內，沸水沖泡10分鐘，加入適量蜂蜜便可飲用。

好去處：

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