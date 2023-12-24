天氣｜聖誕節市區料11°C-17°C　天晴非常乾燥 (18:50)

【18:50更新】乾燥的冬季季候風正為華南帶來普遍晴朗天氣。今（24日）下午本港大部分地區相對濕度維持在40%左右。本港地區今晚及明日（25日）天氣預測：天晴，今晚及明早天氣寒冷，市區最低氣溫約11°C，新界氣溫顯著較低。日間非常乾燥，最高氣溫約17°C。吹和緩北風，明日稍後轉吹和緩至清勁東風。展望隨後兩三日雲量較多，氣溫逐漸回升。［保暖貼士一覽：電暖氈暖風機使用注意、三文治蓋被法、中醫暖身操、飲食建議］［皮膚科醫生教辨膚質揀合適保濕面霜］［皮膚保濕容易忽略7部位］
天文台發出霜凍警告
【16:35】天文台於下午4時30分發出霜凍警告，提醒農友及相關人士，明早在高地或新界北部可能出現地面霜。
市區氣溫10°C-16°C 打鼓嶺3°C以下 天晴非常乾燥
【09:50】寒冷天氣警告生效。冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥天氣。今早本港市區氣溫降至約10°C。由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻較為明顯，打鼓嶺氣溫更降至3°C以下。本港地區今日天氣預測：天晴，早晚寒冷。日間非常乾燥，最高氣溫約16°C。吹和緩北風，離岸風勢清勁。展望聖誕節早上仍然寒冷，日間非常乾燥。隨後兩三日氣溫逐漸回升。（天文台）