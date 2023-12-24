平安夜聖誕節特別交通安排一覽　港鐵通宵行駛　電車天星小輪延長服務 (10:15)

今晚平安夜（24日），明日聖誕節（25日），市民多會外出歡度佳節，本文整理兩日部分交通安排。【運輸署平安夜及聖誕節特別交通安排公告】
．港鐵
平安夜：港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、東鐵線及東涌線加強服務。所有港鐵線（東鐵線來往羅湖或落馬洲站車程、機場快線及迪士尼線除外）及7條輕鐵路線（505、507、610、614P、615P、706及751）通宵行駛。迪士尼線及港鐵巴士506、K51及K54延長服務時間。【各港鐵線及港鐵巴士班次詳情】
．九巴
逾20條九巴路線加強服務，包括調整服務時間及加密班次。12月25日及26日特別開辦路線68R（往來元朗形點至大棠山道），方便市民前往大棠觀賞紅葉。【九巴加強服務詳情】
．城巴
增設路線B7X，即日至2024年1月1日每日提供特快服務，由上水站、不經粉嶺市中心直達香園圍口岸。即日至2024年1月2日，增設通宵機場快線NA10（往來鴨脷洲至機場）。因應平安夜有封路及改道措施，部分路線將暫停服務或改道。【城巴特別交通安排詳情】
．電車
平安夜延長服務時間至翌日（25日）凌晨1時15分。
．天星小輪
平安夜：往來中環至尖沙嘴渡輪，最後開出時間為01:00。尖沙嘴往灣仔渡輪尾班船於晚上10時50分開出；灣仔往尖沙嘴渡輪尾班船於晚上11時開出。【天星小輪延長服務時間詳情】