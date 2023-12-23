天氣｜天文台：平安夜市區最低10℃　日間非常乾燥 (19:00)

【16:52】下午4時30分，天文台發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，明早（24日）在高地或新界北部可能出現地面霜。

今早錄最低氣溫8.1°C 入冬以來最低紀錄

【13:06】天文台表示，冬季季候風持續為華南沿岸帶來寒冷的天氣。今早受季候風及一道雨帶影響，本港部分地區氣溫下降至6、7°C，天文台錄得最低氣溫8.1°C，是入冬以來的最低紀錄。

【10:15】寒冷天氣警告生效。天文台今早發布特別天氣提示，受冬季季候風及一道雨帶影響，本港今早天氣相當寒冷，多處地區氣溫降至8°C或以下。高地氣溫顯著較低，可能會結冰，市民、駕駛者及騎單車者需提防路滑帶來的危險。市民亦應避免長時間置身在寒風中，特別身在高地及空曠地方。

天文台預測，本港地區今日大致多雲。早上有幾陣微雨，氣溫徘徊在8°C左右，下午部分時間天色明朗及乾燥。吹和緩至清勁北風。展望平安夜及聖誕節持續寒冷。下周初天色漸轉明朗。下周中期氣溫逐漸回升。（天文台）