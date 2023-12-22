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冬日美食節12月23日會展開鑼　早夜場票價$10　著數優惠：$1燉湯、$1梅酒、入場限量福袋及抽獎 (11:06)

「第21屆香港冬日美食節」將於周六（23日）一連五日在灣仔會展開鑼，購票入場即送限量入場福袋，場內設有多個特色美食專區，「美食放送」攤位每日下午2時及5時派發零食，現場有藝人現身舞台表演及玩遊戲，更設有大抽獎。美食節設有早夜場優惠，只需10元即可入場。市民憑門券可參觀同期舉行之第21屆香港冬季購物節、第23屆家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽2023。

2023冬日美食節部分優惠：

．$1　即食滋補燉湯湯包（原價$42，每日限量50包，每人限買1包）

．$1　急凍韓國讚岐烏冬230克1個裝（原價$10，每日限量50件）

．$1　加賀梅酒Sparkling（原價$120，購買正價貨品以$1購買，每日限量10件）

．$1　黃金小魚條（原價$17，每日限量50件）

．$30　急凍新西蘭PR肉眼200克2片裝（原價$75，每日限量20件）

．$59　貓山王/黑刺榴槤果肉冰皮甜點2個（原價$118，限量50個）

．$350　150日草飼黑安格斯斧頭扒（900g-1kg）（原價$418，每日限量10件）

第21屆香港冬日美食節

日期：2023年12月23至27日
時間：上午10時至晚上8時（12月23日至26日），上午10時至晚上7時（12月27日）
地點：香港會議展覽中心3號館
票價：20元（3歲或以下小童、65歲或以上長者免費入場；長者須出示長者卡或身分證）
早場優惠票價：10元（12月23-26日上午10時至11時半）
夜場優惠票價：10元（12月23-26日晚上6時至7時15分）
註：憑門券可參觀同期舉行之第21屆香港冬季購物節、第23屆家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽2023

網址：food-expo.com.hk.html

香港冬日美食節facebook：www.facebook.com/hongkongfoodfestival

註：優惠資訊以主辦方最新公布為準

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