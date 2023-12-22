冬日美食節12月23日會展開鑼　早夜場票價$10　著數優惠：$1燉湯、$1梅酒、入場限量福袋及抽獎 (11:06)

「第21屆香港冬日美食節」將於周六（23日）一連五日在灣仔會展開鑼，購票入場即送限量入場福袋，場內設有多個特色美食專區，「美食放送」攤位每日下午2時及5時派發零食，現場有藝人現身舞台表演及玩遊戲，更設有大抽獎。美食節設有早夜場優惠，只需10元即可入場。市民憑門券可參觀同期舉行之第21屆香港冬季購物節、第23屆家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽2023。