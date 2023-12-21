聖誕七大海濱打卡點：灣仔海濱車站、堅尼地城精靈村、荃灣「癲噹」冰上樂園 (16:25)

聖誕節想打卡影靚相，不妨到海濱共享空間度過夢幻冬日。灣仔、堅尼地城、銅鑼灣、北角、荃灣及茶果嶺共7個海濱共享空間即日起設置不同主題的聖誕裝置，主題包括精靈村、露營風及車站等，另外亦有本地插畫師「癲噹」及「菠蘿油妹妹」等的作品，為大家帶來繽紛聖誕。
海濱聖誕神奇鐵路之旅
日期：即日起至2024年1月初
時間：全日開放；亮燈時間為下午5時-晚上11時（部分場地於12月22日至2024年1月1日延長至翌日凌晨1時）
地點：7個海濱共享空間
灣仔HarbourChill海濱休閒站
主題：聖誕冬日海濱派對
交通：灣仔會展站A2出口步行約5分鐘
*12月22日至2024年1月1日亮燈時間延長至翌日凌晨1時
灣仔水上運動及康樂主題區
主題：聖誕海濱中央車站（退役東鐵線「烏蠅頭」翻新列車進駐，「烏蠅頭」開放時間早上10時至晚上10時）
交通：灣仔會展站A2出口步行約5分鐘；或從灣仔渡輪碼頭步行約5分鐘；或從銅鑼灣港鐵站C出口步行約9分鐘
*12月22日至2024年1月1日亮燈時間延長至翌日凌晨1時
堅尼地城卑路乍灣海濱長廊
主題：機器人力克動感聖誕精靈村大冒險
交通：堅尼地城港鐵站C出口向海濱步行約6分鐘
*12月22日至2024年1月1日亮燈時間延長至翌日凌晨1時
銅鑼灣活力避風塘主題區
主題：Merry Village•Happy CAN Year
交通：從銅鑼灣世界貿易中心經通往怡和午炮的行人隧道，步行約7分鐘；或從銅鑼灣維多利亞公園近維園道行人天橋前往，步行約2分鐘；或從天后港鐵站A2出口沿興發街前往，步行約7分鐘。
*12月22日至2024年1月1日亮燈時間延長至翌日凌晨1時
北角東岸公園主題區
主題：薑餅人聖誕車站
交通：炮台山港鐵站A出口步行約7分鐘
*12月23、24、25、30及31日亮燈時間延長至翌日凌晨1時
荃灣海濱長廊
主題：海濱「癲噹」冰上樂園
交通：荃灣西港鐵站B1出口步行約10分鐘
*12月22日至2024年1月1日將延長至翌日凌晨1時
茶果嶺海濱公園
主題：「菠蘿油妹妹」聖誕甜品夢工場
交通：從觀塘渡輪碼頭步行約5分鐘；從觀塘港鐵站B1出口步行約13分鐘；或從藍田港鐵站D1出口步行約15分鐘
*12月22日至2024年1月1日將延長至翌日凌晨1時
「海濱聖誕神奇鐵路之旅」活動詳情：bit.ly/48s1jyy
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