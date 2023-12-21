聖誕七大海濱打卡點：灣仔海濱車站、堅尼地城精靈村、荃灣「癲噹」冰上樂園 (16:25)

聖誕節想打卡影靚相，不妨到海濱共享空間度過夢幻冬日。灣仔、堅尼地城、銅鑼灣、北角、荃灣及茶果嶺共7個海濱共享空間即日起設置不同主題的聖誕裝置，主題包括精靈村、露營風及車站等，另外亦有本地插畫師「癲噹」及「菠蘿油妹妹」等的作品，為大家帶來繽紛聖誕。