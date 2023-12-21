2023年回顧｜三大字典出版社年度字：AI x Authentic x Hallucinate　人工智能衝擊真假【附ChatGPT回應】 (08:53)

「主角」ChatGPT回應：AI發展需符合倫理

明報電子平台組向AI技術的「主角」之一聊天機械人ChatGPT（3.5版本）提問，不同字典2023年度字均與人工智能有關，ChatGPT這樣「回應」：

「這些選定的詞彙確實反映了2023年AI技術崛起的重要性。AI顯然代表人工智慧在當今社會中的關鍵地位。『Authentic』 表明人們對真實、真誠體驗的追求，這可能是對於虛擬和擴增現實所帶來的挑戰的回應。『Hallucinate』可能反映了虛擬現實和AI技術交互的新奇體驗，或者是對於虛擬現實可能引起的錯覺的關注。

作為一種AI技術，我們可以看到人工智慧在語言處理和理解上取得的進展，並在各個領域產生了深遠的影響。這也提醒我們，隨着技術的不斷發展，我們需要在利用AI的同時，保持對倫理和社會影響的關注，以確保技術的健康發展和應用。」

AI技術衝擊社會價值事件簿

回顧2023年，AI技術在全球先後就「真實vs.幻覺」、道德及社會價值觀層面作出不同「挑戰」，以下列出部分事件：

●今年2月，Google在推出AI聊天機械人Bard的宣傳片中，AI錯誤指出「韋布太空望遠鏡拍攝了第一張太陽系以外行星的照片【報道連結】。

●有美國律師被指利用ChatGPT尋找資料，但有關案例原來並不存在【報道連結】。在哥倫比亞，一名法官承認在一宗有關自閉症兒童醫療保險的案件中，曾諮詢ChatGPT【報道連結】。

●英國有學童利用AI生成兒童不雅照【報道連結】。

●俄羅斯南部跟烏克蘭接壤地區的多間電台、電視台被黑客入侵，發表相信採用了人工智能換臉程式「深度偽造」（deepfake）、模擬俄羅斯總統普京影像、聲音的廣播，宣稱烏克蘭已侵入國土，部分地區實施緊急狀態和戒嚴，敦促居民撤退，消息一度造成當地恐慌【報道連結】。

●有人利用新加坡天后歌手孫燕姿的音色與唱腔訓練AI，製作出「AI孫燕姿」翻唱其他歌手的歌曲【報道連結】。「廟街歌王」尹光更成為首名註冊AI聲音的香港歌手【報道連結】

3大出版社解說年度字

●AI：Collins將「AI」定義為「由電腦程式模擬人類心理及心智功能」，人類為AI感到既著迷又焦慮，例如一些原本純屬人類獨有的特色如語言，亦有可能由電腦代替。

●Authentic：Authentic的意思之一為非虛假或模仿，Merriam-Webster指出，人工智能掀起深度偽造（deepfake）短片及學術抄襲等方面的影響，也令「真實」和「虛假」之間的界線變得愈來愈模糊。

●Hallucinate：Hallucinate本有幻覺之意，劍橋出版社為此字新增定義──人工智能有幻覺時，會產生虛假信息。AI雖然在處理大量數據以提取特定信息及整合能力表現出色，但仍要依靠人類的專業持續更新及確保信息正確，並警告AI的幻覺已經對現實世界產生影響，人類使用相關工具時必須要有批判思考。

另外，在國家語言資源監測與研究中心、商務印書館聯合主辦的「漢語盤點2023」，「ChatGPT」獲選年度國際詞，反映「ChatGPT」為代表的人工智能話題持續，引發人類喜憂參半的思考。相關報道：內地年度字出爐 國內「振」國際「危」

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