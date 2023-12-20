2023年回顧．短片｜天災人禍頻繁　夏威夷山火、華北洪災、土敘地震、以哈戰爭 (09:25)

美國夏威夷毛伊島山火

北半球今夏經歷極端酷熱，夏威夷毛伊島8月發生嚴重山火，造成100人死亡，是美國1918年以來罹難人數最多的山火。由於高氣壓致異常乾旱，加上受颶風影響，助長毛伊島山火迅速蔓延。由於電力和通訊中斷，導致很多島民手機收不到緊急警示，甚至街上的緊急警報亦沒響起，釀成嚴重人命損失。

●夏威夷毛伊島8月發生嚴重山火。8月10日，重災小鎮拉海納的頹垣敗瓦中，有一間百年歷史的紅頂房屋「倖存」。（法新社）

加拿大山火

加拿大今年5月至9月經歷最嚴重山火，全國有超過6600個火頭，全年受災總面積打破歷史紀錄，達18.4萬平方公里，是1995年紀錄的2.6倍。其中8月時，山火失控威脅社區，西北領地首府黃刀鎮（Yellowknife）及卑詩省疏散逾5.5萬人。

●8月16日，加拿大西北領地首府黃刀鎮大規模山火，多個火頭冒起白煙。（法新社／歐洲太空總署）

中國華北洪災

颱風「杜蘇芮」在7月尾至8月初為北京、河北及天津等地帶來連場暴雨，釀成洪災，全國逾500萬人受災。北京昌平區王家園水庫降雨量達745毫米，是北京140年來最大降雨值。河北省涿州市是本次華北洪災重災區，情況慘烈，惟復原進度緩慢，部分地區重建遲遲未有期。

●8月2日，河北涿州持續暴雨造成嚴重洪災，水位升至近交通燈，救援人員用橡皮艇疏散災民。（法新社）

土耳其-敘利亞地震

土耳其南部2月6日在9小時內發生兩次強烈地震，強度分別為黎克特制7.8級和7.5級，為土耳其近百年最強烈地震。地震對鄰國敘利亞亦造成嚴重破壞。由於首次強震發生於凌晨民眾熟睡時間，造成嚴重傷亡，土敘兩地總計逾5.4萬人死亡。

●2月7日，震央所在的土耳其卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras），一名15歲少女被壓死在倒塌的房屋中，其父坐在瓦礫上握着女兒的手。（法新社）

以色列-哈馬斯戰爭

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯10月7日突襲以色列，擄走約240人。以色列報復式反擊，猛烈空襲哈馬斯控制的加沙地帶，並因懷疑哈馬斯設地底基地，包圍加沙最大的希法醫院，導致院內糧盡斷電。戰爭持續逾兩個月，近2萬加沙平民死亡，以哈雙方一度休戰7天並交換人質，惟最終未有再延長停火，以軍恢復進攻加沙全境，人道危機未見盡頭。

●10月22日，加沙中部代爾拜拉赫（Deir el-Balah）一間醫院的殮房內，有巴勒斯坦人為遇襲死亡的子女腳部寫上名字，以辨識遺體身分。（法新社）

俄羅斯-烏克蘭戰爭

俄烏戰事自2022年2月24日爆發，持續至今近兩年。烏克蘭近月聲稱向俄羅斯展開大反攻，惟成效未見顯著，戰況陷入膠著狀態。烏克蘭總統澤連斯基承認，國際關注焦點轉移至以哈戰爭，但否認俄烏戰事陷於僵局。

●3月8日，烏克蘭士兵在東部重鎮巴赫穆特附近前線部署。（法新社）

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