聖誕農曆年飲食購物優惠　惠康購物滿$600減$50　逾百商戶供消費折扣【附商戶優惠連結】 (18:16)

部分優惠包括：

惠康

1. 憑優惠券於惠康、Market Place及3hreesixty購物滿港幣600元，即可作港幣50元使用

2. 憑優惠券於惠康、Market Place及3hreesixty購物滿港幣1000元，即可作港幣120元使用

日本城

1. 聖誕樹享有6折優惠

2. 聖誕燈飾享有85折優惠

3. 購買2件聖誕飾物/掛飾享有8折優惠

註：優惠期由即日起至12月26日

余仁生

惠顧滿港幣$800（折實）減$60

註：優惠期至2024年1月17日

必勝客

1.堂食惠顧滿$180*或以上，即送原味/辣味雞翼1客（8隻）

*以折扣後金額計算（留意使用注意事項）

2.外賣自取惠顧滿$150*或以上，即送原味/辣味雞翼1客（8隻）

*以折扣後金額計算（留意使用注意事項）

註：優惠不適用於12月22至26日及2024年1月1日

香港節日狂賞優惠連結：www.hkrma.org/zh-hant/shopfest_xmas

註：資料以主辦方公布為準