2023年回顧｜港人疫後興奮再「飛」：重遊日本心齋橋「變了許多」、「最緊要」家人同行【附旅行次數互動圖】 (09:58)

●「第一次」

馮女士（70後）：泰國，自女兒出生以後，多年來第一次夫妻倆、不攜女兒去旅行。

譚凱晴（18歲）：泰國，第一次和家人自駕遊，好開心。

Noelle Yan（29歲）：台灣，和疫情前認識的網友第一次見面。

Alice Lam（23歲）：台灣，第一次與相識數年的好友們去旅行，全程過度真性情，永世難忘。

Cindy Ho（23歲）：墾丁，第一次體驗潛水，是由疫情之前已約定的旅程。

Phoebe（34歲）：東京，第一次住河口湖，看到不同時分的富士山，好靚。

Kelly Tam（21歲）：台灣，第一次自己全盤計劃行程。

Tina Tin（22歲）：台灣，我第一次與好友去旅行，嘗試了泛舟和飛行傘，非常開心和難忘。

●疫後「復飛」

Win哥（55歲）：曼谷，幾年沒「飛」，有得「飛」，感覺興奮。

歐小姐（24歲）：沖繩，熱愛旅遊的我事隔3年的第一個旅程，因此充滿着期待和感動。

Tina（43歲）：日本京都大阪神戶，事隔幾年再去日本，再去動物園看動物，動物沒什麼變化，好像這幾年疫情時間停頓了，但大阪心齋橋變了許多，好多店舖消失了、更換了，便覺得疫情後成個世界都不同了。

Kylie（22歲）：澳洲，疫後第一次出國，能抽離點、不理會香港新聞，感覺很放鬆。

PY（30歲）：東京，3年多後首次回到日本，享受物價低，但質素很高的每一樣事物。

Ms Chan（90後）：英國和西班牙，疫情以來第一次、久違的旅行，約見了好久不見的朋友。

Suki（70後）：日本，十幾年沒去過旅行，當地神社很特別。

●家人旅行、親友重聚

Billy Hau（30歲）：加拿大溫哥華，見到多年未見的姐姐和初次見面的姐夫。

蘇瑞雯（70後）：英國，每隔10年便會重遊英國，今年重遊舊地甚至留了28天，但我沒有去看太多景點，因為我只想花更多時間和每位移英好友，好好共聚、相擁。

Tommy（39歲）：英國，與好久不見的親友相聚，百感交集。

黃小姐（70後）：台灣，悄悄飛到女兒留學的地方，慶祝她21歲生日，她驚喜交集；在她住的社區體驗深度旅遊。

何先生（70後）：名古屋，「最緊要」同家人去旅行。

Elly Tang（70後）：珠海，自2020年初沒北上，今年一家大細帶小朋友北上好開心，在珠海玩了VR。

劉清浦（67歲）：東京，與家人去秋名山很開心。

●婚禮、生日、分手旅行、環島遊

GIGI（80後）：沖繩，舉行婚禮。

Yan Woo（23歲）：日本，分手旅行。

Annie Yuen（23歲）：澳門，生日之旅，每一刻都試新事物。

Chloe Lee（25歲）：新加坡，與家人到新加坡看F1賽車，感受真正的夜繽紛。

Cecilia Leung（23歲）：日本，因為天氣問題以致行程有變，臨時找了一間天主教教堂，神父送我兩條念珠手鏈。

Amos Lai（29歲）：泰國，去完（泰國旅遊），泰國就發生了槍擊案。

Nic（23歲）：歐洲，感受到好多文化衝擊，例如西班牙的建築、教堂、Flamenco舞蹈。

Ona Lo（22歲）：台灣，一次玩齊「海陸空」，分別是泛舟、高卡車和飛行傘，非常難忘。

Lyss（21歲）：北京，去北京實習兼玩，好正，感受了當地的風土人情和品嘗了不同美食。

陳仲洋（70後）：內地，四處風景美，食物又好味，三五好知己，回程不捨離。

陸正澔（15歲）：台灣，單車環台旅遊，有美麗的景色。

Mandy Chan（31歲）：台灣，5月在台灣逗留了一個月，又完成了一次環島之旅。

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