聖誕派對熱門食材椰菜仔　高纖抗氧化　腎病患者慎吃【附聖誕食譜】 (11:13)

「椰菜仔」是什麼？

「椰菜仔」又叫抱子甘藍，屬十字花科蔬菜，即與西蘭花、椰菜花、椰菜等屬同一家族。據BBC說法，顧名思義，「椰菜仔」是迷你版的椰菜，圓球體，直徑2.5至4厘米不等；椰菜仔來自比利時，故其英文名以比利時首都布魯塞爾（Brussel）命名。

「椰菜仔」的營養價值？

．豐富膳食纖維：每100克已煮熟的椰菜仔（約8粒）可提供4.2克纖維，相等於約兩碗熟生菜，適量攝取有助保持腸道健康、改善排便問題及改善腸道微生態。

．硫配醣體有助抗癌：椰菜仔含有硫配糖體（glucosinolate），經口腔咀嚼及腸道細菌消化後，會轉化為蘿蔔硫素（sulforaphane），可促進皮膚修復及增強細胞內的代謝酵素並發揮效用，繼而對抗自由基及預防細胞受損，有助抗癌。

．豐富維他命C、維他命K和鉀：維他命C有抗氧化及抗衰老的功效，也是維持細胞與皮膚健康的重要營養素；維他命K則有助凝血及強化骨骼健康；鉀質有助預防高血壓、減低動脈硬化的風險、以及維持神經系統和肌肉的正常運作。

哪些人不適合吃過多椰菜仔？

．嚴重缺乏碘並由醫生建議限制十字花科蔬菜攝取的人，例如腎病患者及甲狀腺有問題的患者：由於椰菜仔的維他命K及鉀含量較高，腎病患者及正服用抗凝血藥物（例如華法林）的人需注意食用分量，盡量避免一餐內進食過多椰菜仔，以免影響藥物功效或加重腎臟負擔；食用分量按病情而定，可諮詢主診醫生及註冊營養師

．消化能力較弱的人：椰菜仔所含的硫配醣體會於腸道內產生氣體，故消化能力較弱的人如長者、小童或容易胃氣脹的人，應避免進食過量椰菜仔

聖誕派對食譜：合桃紅石榴椰菜仔（約4人分量）

材料：

橄欖油 1茶匙

椰菜仔 250克

原味合桃 20克（粗略切碎）

紅石榴1個（取出籽）

黑醋、黑胡椒、鹽 各少許（按個人口味調味用）

做法：

1.將椰菜仔底部切走，𠝹一個約3至4厘米深的十字開口，洗乾淨備用。

2.中火下油燒熱鑊後，加入椰菜仔（十字開口向下），煮大約10分鐘或直至椰菜仔變軟身及表面呈輕微金黃色（如有需要可間中翻炒）。

3. 離火後加入合桃和紅石榴籽拌勻，按照個人喜好可用小量鹽、黑胡椒及黑醋調味，即可享用。

資料提供：澳洲註冊營養師梁浩婷