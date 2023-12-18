明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

2023年回顧・色彩寓意｜短片：市民笑臉重現　白色「重新開始」、紫色「有高有低不同起跌」 (09:17)

哪種顏色代表你的2023年？（採訪：陳凱雯、何芍盈　拍攝及剪接：何芍盈）

顏色各異，意義不同，回顧過去一年，哪種顏色最能代表你的2023年？新冠疫情過去，大眾生活和心情又是怎麼樣？不同年齡層的市民透過《明報》錄影鏡頭，以一種顏色總結自己的2023年。（採訪：陳凱雯、何芍盈　拍攝及剪接：何芍盈）

以下40名受訪市民則透過文字，用「顏色」抒發今年的感受。

● 灰色──有好有壞、未回復正常、前景未明

16歲學生梁諾瑤：發生的事有好有壞，好似灰色融合黑和白。
23歲設計師Alice Lam：2023年對我來說不是容易的一年，有喜但更多悲。
34歲IT人杜海文：香港經濟「搞極唔起」，前景難料，不過總好過疫情時黑暗一片無前景。
「90後」餐飲業後勤陳小姐：實際不似預期，前景未明。
「80後」IT人Avis Ho：未回復到以前繁華的景象。
25歲助理Chloe Lee：疫後一切未回復正常，雖然多了遊客，但夜晚出街人不多，餐廳很早關。
23歲社福界Sunny AuYeung：不至於黑，但總是一片愁雲慘霧。
「80後」廣告銷售Gigi：經濟不景，營商困難，前景令人擔憂。
45歲醫護Agnes Mak：陰沉無希望。

● 粉紅──開心

24歲護士歐小姐：終於可以除口罩，見到大家臉上更多笑容。
30歲「斜槓族」PY：今年買了粉紅色iPhone 15，很開心。
18歲學生Ambrose Leung：淺粉紅，今年很多事情都好順利，可能是疫情之後最開心的一年，正正因為太好，會很不捨得這一年的經歷。
23歲會所助理Annie Yuen：遇到很多神奇事，有好有不好，學習接受。

● 橙色──曙光、重拾活力

48歲導師何小姐：曙光初現，重新出發。
從事文職工作的雯：黑暗過後是晨曦。
29歲文職Tiffany Lam：2023年遇到新鮮的人與事，生活重拾活力。
21歲學生Kelly Tam：大家因疫情解放，感覺將過往三年放慢的時間直接按下加速鍵，充滿活力。

● 金／黃──金或黃：生機、希望　暗黃：沒完全繽紛

21歲大學生Lyss：金色，見到香港晚上回復生機，星光熠熠閃閃發亮。
23歲文員何善欣：金色，今年最期待的顏色，今年大家都欠「金」。
「70後」行政經理馮女士：黃色，希望，明天會更好。
29歲項目經理Noelle Yan：暗黃色，疫情完結恢復進度慢，沒有完全繽紛，所以不是明亮的黃。

● 白色──新開始、重新出發

30歲港鐵職員Billy Hau：重新出發。
「70後」電台助理區小姐：復常後所有事情從頭來過，溝色變無限可能。
15歲學生陸正澔：因為有開心同不開心。

● 綠色──重生、平和

「00後」學生Frances：疫情結束，城市復蘇，如雨後春筍重生。
89歲退休人士陳自強：多年不安，經已度過，心境平和，如活在綠洲。

● 藍色──天藍淺藍：周圍出行　深藍：不容易、寂寞

逾50歲家庭主婦陳太：淺藍色，不用戴口罩，天朗氣清，可以周圍出行。
31歲自由工作者Mandy Chan：藍色，終於可以隨意出發旅行。
23歲待業Cecilia Leung：天藍色，經歷痛苦與失望，努力尋找屬於自己的一片天空。
34歲市場部Phoebe：深藍色，個人各方面有很多新挑戰，不容易。
「70後」文職Suki Chan：深藍色，寂寞，身邊不少人都移民了。

● 淡紫──探索

23歲待業Yan Woo：有很多感覺迷幻的新探索，在好與壞之間。

● 紅色──警號

22歲見習工程師Ona Lo：氣候變化問題已響起紅色警號，9至10月兩個強颱風襲港，加上暴雨，香港多個地區水浸。
23歲物理治療師Nic：今年好多斬人，學童自殺等問題，好多血光之災。

● 黑色──不穩定、差、心痛

24歲文員Daniel：社會動盪，戰爭發生，黑色代表挑戰和不穩定因素，也代表我們需要面對的困難與逆境。
「70後」工程界莊先生：黑色已經代表了幾年，社會環璄差。
22歲學生Tina Tin：今年發生多宗持刀傷人案、學童自殺案，令人感到害怕和心痛。

● 其他色

55歲銷售經理Win哥：彩色，香港亂到七彩。
Rita Yam：彩色，從黑暗走進多姿多彩的正常生活。
「70後」註冊藝術（表達藝術）治療師蘇瑞雯：透明，看似捉不到摸不到，卻有無限可能及變化。

2023年回顧　其他報道：

圖看世界趣怪時刻　地鐵無褲日、芭比肯尼準備浮潛、大熊貓美食派對

圖看政要名人大事　習普會、拜登仆倒、特朗普投案、英王登基

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

相關字詞﹕2023年回顧 顏色 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞