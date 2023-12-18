2023年回顧・色彩寓意｜短片：市民笑臉重現　白色「重新開始」、紫色「有高有低不同起跌」 (09:17)

以下40名受訪市民則透過文字，用「顏色」抒發今年的感受。

● 灰色──有好有壞、未回復正常、前景未明

16歲學生梁諾瑤：發生的事有好有壞，好似灰色融合黑和白。

23歲設計師Alice Lam：2023年對我來說不是容易的一年，有喜但更多悲。

34歲IT人杜海文：香港經濟「搞極唔起」，前景難料，不過總好過疫情時黑暗一片無前景。

「90後」餐飲業後勤陳小姐：實際不似預期，前景未明。

「80後」IT人Avis Ho：未回復到以前繁華的景象。

25歲助理Chloe Lee：疫後一切未回復正常，雖然多了遊客，但夜晚出街人不多，餐廳很早關。

23歲社福界Sunny AuYeung：不至於黑，但總是一片愁雲慘霧。

「80後」廣告銷售Gigi：經濟不景，營商困難，前景令人擔憂。

45歲醫護Agnes Mak：陰沉無希望。

● 粉紅──開心

24歲護士歐小姐：終於可以除口罩，見到大家臉上更多笑容。

30歲「斜槓族」PY：今年買了粉紅色iPhone 15，很開心。

18歲學生Ambrose Leung：淺粉紅，今年很多事情都好順利，可能是疫情之後最開心的一年，正正因為太好，會很不捨得這一年的經歷。

23歲會所助理Annie Yuen：遇到很多神奇事，有好有不好，學習接受。

● 橙色──曙光、重拾活力

48歲導師何小姐：曙光初現，重新出發。

從事文職工作的雯：黑暗過後是晨曦。

29歲文職Tiffany Lam：2023年遇到新鮮的人與事，生活重拾活力。

21歲學生Kelly Tam：大家因疫情解放，感覺將過往三年放慢的時間直接按下加速鍵，充滿活力。

● 金／黃──金或黃：生機、希望 暗黃：沒完全繽紛

21歲大學生Lyss：金色，見到香港晚上回復生機，星光熠熠閃閃發亮。

23歲文員何善欣：金色，今年最期待的顏色，今年大家都欠「金」。

「70後」行政經理馮女士：黃色，希望，明天會更好。

29歲項目經理Noelle Yan：暗黃色，疫情完結恢復進度慢，沒有完全繽紛，所以不是明亮的黃。

● 白色──新開始、重新出發

30歲港鐵職員Billy Hau：重新出發。

「70後」電台助理區小姐：復常後所有事情從頭來過，溝色變無限可能。

15歲學生陸正澔：因為有開心同不開心。

● 綠色──重生、平和

「00後」學生Frances：疫情結束，城市復蘇，如雨後春筍重生。

89歲退休人士陳自強：多年不安，經已度過，心境平和，如活在綠洲。

● 藍色──天藍淺藍：周圍出行 深藍：不容易、寂寞

逾50歲家庭主婦陳太：淺藍色，不用戴口罩，天朗氣清，可以周圍出行。

31歲自由工作者Mandy Chan：藍色，終於可以隨意出發旅行。

23歲待業Cecilia Leung：天藍色，經歷痛苦與失望，努力尋找屬於自己的一片天空。

34歲市場部Phoebe：深藍色，個人各方面有很多新挑戰，不容易。

「70後」文職Suki Chan：深藍色，寂寞，身邊不少人都移民了。

● 淡紫──探索

23歲待業Yan Woo：有很多感覺迷幻的新探索，在好與壞之間。

● 紅色──警號

22歲見習工程師Ona Lo：氣候變化問題已響起紅色警號，9至10月兩個強颱風襲港，加上暴雨，香港多個地區水浸。

23歲物理治療師Nic：今年好多斬人，學童自殺等問題，好多血光之災。

● 黑色──不穩定、差、心痛

24歲文員Daniel：社會動盪，戰爭發生，黑色代表挑戰和不穩定因素，也代表我們需要面對的困難與逆境。

「70後」工程界莊先生：黑色已經代表了幾年，社會環璄差。

22歲學生Tina Tin：今年發生多宗持刀傷人案、學童自殺案，令人感到害怕和心痛。

● 其他色

55歲銷售經理Win哥：彩色，香港亂到七彩。

Rita Yam：彩色，從黑暗走進多姿多彩的正常生活。

「70後」註冊藝術（表達藝術）治療師蘇瑞雯：透明，看似捉不到摸不到，卻有無限可能及變化。

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