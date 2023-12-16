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中醫4茶飲驅寒防感冒 (16:15)

天氣急轉冷，本文整理4個中醫茶飲食譜，有助防寒、防感冒及紓緩手腳冰冷。

1.蜂蜜檸檬薑母茶

【功效】醒胃驅寒，有預防感冒功效
【材料】薑2至3片（或薑汁1茶匙）、約70°C熱水240毫升、蜂蜜1茶匙（可按喜好增減）、檸檬汁1-2滴
【製法】以熱水焗薑片（或薑汁），約5至10分鐘後，加入蜂蜜和檸檬汁調味，直到有微微薑味即可。
【飲用注意】尤其適合小腹冰凍、雙膝軟而無力的人，或女士月經期間飲用，可早上空腹飲。此茶較溫燥，有胃炎或痱滋人士慎飲。

2.肉桂太子參茶

【功效】助陽益氣
【材料】太子參15克、肉桂3克、炙甘草6克
【製法】將太子參、肉桂及炙甘草用沸水沖泡後飲用。
【飲用注意】肉桂性熱，孕婦及陰虛火旺的人忌用。

3.北芪蟲草花茶

【功效】蟲草花補腎。此茶補肺、立腎氣，有助預防感冒。
【材料】北芪3片、蟲草花1湯匙、南棗1粒、熱水1杯（可酌量加黃糖）
【製法】將材料連熱水放入保暖杯，焗約30分鐘，隔渣飲用即可。
【飲用注意】飲後感覺舒服，可一日兩杯；倘若飲後燥熱生痱滋，可加5粒麥冬。

4.陳皮玫瑰花茶

【功效】行氣活血，疏肝理氣，紓緩肝氣鬱滯引起的手腳冰冷。
【材料】陳皮1片、玫瑰花5粒、佛手10克、水500毫升
【製法】所有材料加水煮15分鐘
【飲用注意】可每日一杯，孕婦不適合飲用。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。

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