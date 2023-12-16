三隧分流收費周日早上5時起實施　分時段收費　兩途徑輕鬆看實時隧道費 (12:57)

●隧道出入口顯示屏

運輸署在三條過海隧道的來回方向，於「易通行」收費點新增「隧道費顯示屏」，列出各類汽車當刻的隧道費金額，讓駕駛者得知實時收費資訊。

「隧道費顯示屏」設計如下：

過海隧道現有收費點位置圖：

（政府新聞公報圖片）

●運輸署「香港出行易」流動應用程式及網站

駕駛者可下載運輸署的香港出行易App，或瀏覽香港出行易網站，查看三條過海隧道的實時收費。

若使用香港出行易App，進入主頁後找「過海隧道」標誌（下圖紅圈示）按下，進入頁面（下圖右）後便可看到三隧當刻的收費。

私家車／電單車按不同時段收費

星期一至六（非公眾假期），私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧收費介乎20至40元。電單車西隧收費介乎8至24元，紅隧和東隧收費介乎8至16元。

星期日及公眾假期，三隧私家車收費介乎20至25元，電單車收費則介乎8至10元。

以下為私家車不同時段收費示意圖（未顯示各時段過渡收費安排）：

（運輸署網站圖片）

過渡收費安排

各繁忙及非繁忙收費時段轉換之間會有過渡安排。以私家車為例，收費會於過渡收費時段內以每2分鐘2元的幅度逐漸遞增或遞減，而非一下子增減，以減少駕駛者為不同的收費而突然加速或減速。

由於隧道收費是按車輛經過「易通行」收費點的時間而定，現場交通是否暢順亦影響車輛何時經過收費點，故司機最好從隧道費顯示屏、香港出行易App或網站直接查看當刻收費。

的士、貨車、巴士、小巴三隧全日劃一收費

的士、貨車、巴士、小巴全日維持在固定水平。的士三隧收費維持全日劃一25元。其他商用車包括貨車、巴士、小巴等，全日劃一50元。

分時段收費詳情可到運輸署網站或觀看運輸署YouTube短片了解。