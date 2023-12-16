三隧分流收費周日早上5時起實施　分時段收費　兩途徑輕鬆看實時隧道費 (12:57)

本港三條過海隧道西隧、紅隧和東隧，將於12月17日（下周日）上午5時起實施第二階段分時段收費，私家車及電單車須按不同時段繳付不同隧道費（的士、貨車、巴士、小巴全日劃一收費，詳情可看下文）。不過司機駕車過隧道時，可能一時間不清楚當刻收費多少，尤其非繁忙及繁忙時間之間的過渡時段，數分鐘內收費有所不同，如何輕鬆掌握當時隧道收費多少呢？駕駛者可從以下兩途徑得知實時隧道收費資訊：
●隧道出入口顯示屏
運輸署在三條過海隧道的來回方向，於「易通行」收費點新增「隧道費顯示屏」，列出各類汽車當刻的隧道費金額，讓駕駛者得知實時收費資訊。
「隧道費顯示屏」設計如下：
過海隧道現有收費點位置圖：
（政府新聞公報圖片）
●運輸署「香港出行易」流動應用程式及網站
駕駛者可下載運輸署的香港出行易App，或瀏覽香港出行易網站，查看三條過海隧道的實時收費。
若使用香港出行易App，進入主頁後找「過海隧道」標誌（下圖紅圈示）按下，進入頁面（下圖右）後便可看到三隧當刻的收費。
私家車／電單車按不同時段收費
星期一至六（非公眾假期），私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧收費介乎20至40元。電單車西隧收費介乎8至24元，紅隧和東隧收費介乎8至16元。
星期日及公眾假期，三隧私家車收費介乎20至25元，電單車收費則介乎8至10元。
以下為私家車不同時段收費示意圖（未顯示各時段過渡收費安排）：
（運輸署網站圖片）
過渡收費安排
各繁忙及非繁忙收費時段轉換之間會有過渡安排。以私家車為例，收費會於過渡收費時段內以每2分鐘2元的幅度逐漸遞增或遞減，而非一下子增減，以減少駕駛者為不同的收費而突然加速或減速。
由於隧道收費是按車輛經過「易通行」收費點的時間而定，現場交通是否暢順亦影響車輛何時經過收費點，故司機最好從隧道費顯示屏、香港出行易App或網站直接查看當刻收費。
的士、貨車、巴士、小巴三隧全日劃一收費
的士、貨車、巴士、小巴全日維持在固定水平。的士三隧收費維持全日劃一25元。其他商用車包括貨車、巴士、小巴等，全日劃一50元。
分時段收費詳情可到運輸署網站或觀看運輸署YouTube短片了解。