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暖包暖蛋6安全注意　暖包暖腳先穿厚襪　暖包粉末入眼或會灼傷 (10:13)

香港近日氣溫漸下降，坊間保暖用品開始推出市面。消委會提醒使用即棄暖包、暖貼、暖蛋等6項安全注意，在禦寒期間用得安心。相關熱點：暖包暖袋保暖防「低溫燙傷」 皮膚科醫生提醒可致出水泡留疤　睡覺避免用

1.即棄暖包勿打開，粉末可灼傷眼部

即棄暖包粉末入眼，或會灼傷眼部組織，應立即用清水沖洗。切勿讓幼兒把玩或故意打開即棄暖包。使用期間如發現暖包有破漏情況，宜立即停用。

2.暖包暖腳應先穿厚襪

使用暖包暖腳應先穿上厚襪，再將暖包放在襪子外面。市民不宜貪方便，將暖手包放於鞋子內，作為「暖腳包」；也不應將暖包放進襪子內，嚴重者會出現腳掌燙傷。而使用可黏貼的暖包不宜直接貼在皮膚或內衣內，應貼在外衣向內位置。

3.煮熱暖包時避免接觸煲底

有部分暖包款式可透過放入沸水加熱而重複使用。消委會提醒，煲煮該款暖包前，必須先在煲底舖上毛巾，或以毛巾包裹暖包，防止暖包包裝袋直接接觸煲底，令暖包破損。若包裝袋有破損或未能還原，便要丟棄。煲煮期間亦須留意爐火，避免「煲乾水」。此外，市民須留意該款暖包不能放進微波爐加熱還原。

4.電暖蛋勿長時間放在皮膚同一位置

使用USB充電式和電池暖蛋時，切勿低估產品發出的熱力，而直接將之長時間放在皮膚同一位置，或會灼傷皮膚。

5.暖蛋充電後電池如不尋常脹起應停用

使用電暖蛋須留意電器安全，如發現充電後電池有不尋常的脹起情況，應立即停止使用。

6.微波爐加熱式暖包須留意產品須知

使用微波爐加熱式暖包，必須留意產品建議的加熱時間和微波爐輸出功率，以及所用的微波爐的輸出功率，減少因過度加熱而釀成燙傷風險。如不確定微波爐輸出功率，或無法調低火力，宜縮短加熱時間或作分段加熱。

另外，每次用微波爐加熱暖包前，應觀察包裝是否完好及確定暖包已徹底冷卻。如有任何破損，宜立即更換。

（消委會）

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