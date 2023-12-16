聖誕2023｜一文睇港九新界聖誕好去處 (10:56)

聖誕節將至，港九新界多處已換上各式聖誕主題佈置，包括巨型聖誕樹、聖誕市集、飄雪匯演、卡通人物裝置等，本文整合各區聖誕打卡玩樂熱點，方便大家規劃聖誕活動。
港島
● 時代廣場聖誕精靈Lumi裝置 6米高聖誕樹打卡、聖誕老人驚喜現身
● 利園區「Glom-Glom All The Way聖誕派對」
● 利東街「The Wishing Stars」聖誕藝術裝置
● 西寶城「玩轉 Robot STEAM Christmas!」
● 香港仔中心 X Sonny Angel White Christmas
九龍
● The Snowman「Christmassy World」@iSQUARE國際廣場
● MOKO新世紀廣場「Merry X'mas! Knit Our Town」
● 朗豪坊「Care Bears Express」聖誕列車 逾30隻Care Bears融合Y2K美學
● 旺角T.O.P x 東尼電機「聖誕懷孕動物大TWINS徙」
● 奶龍「Foodie Adventure 為食之旅」@樂富廣場
● 啟德AIRSIDE首座數碼藝術水族館「BLUTOPIA 海洋美術館」
● 黃埔天地「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」
● 荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」
● 港鐵商場「冬日夢幻『童』趣之旅」 4大場景探索奇趣童話世界
● 華懋六大商場 「Happy Christmas Candyland開心聖誕糖果樂園」
新界及大嶼山
● 元朗YOHO MALL星座主題聖誕裝置 6米高聖誕樹、星座互動遊戲
● Citywalk荃新天地聖誕小鎮 12米高戶外聖誕樹+飄雪樹燈走廊 12月23-26日飄雪匯演
● 荃灣如心廣場「Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅」
● 荃灣廣場「 橘貓重重『大』玩聖誕節」 3米高超巨型「橘貓重重」裝置
● 葵興life@KCC「聖誕『冰』團」 空中花園睇4米高聖誕老人隊長
● 將軍澳廣場「珊系聖誕守衛隊」活動 3米高再生漁網製珊瑚藝術裝置
● SSC上水中心購物商場・MCPOne新都城中心一期 x 企鵝波波「『魚』你共度聖誕！」
● 沙田置富第一城 「BLING雪星空庭園」 Cinnamoroll造型浪漫玻璃屋
● 屯門市廣場「tmtplaza x POP MART x DIMOO聖誕冰雪奇幻之旅」
● 屯門黃金海岸 X Kiztopia設三大打卡位 Jumptopia五充氣城堡玩樂無窮
● 馬鞍山廣場「BLING雪夢幻聖誕城堡」 Cinnamoroll玉桂狗國王5米高聖誕城堡
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