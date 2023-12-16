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聖誕2023｜一文睇港九新界聖誕好去處 (10:56)

聖誕節將至，港九新界多處已換上各式聖誕主題佈置，包括巨型聖誕樹、聖誕市集、飄雪匯演、卡通人物裝置等，本文整合各區聖誕打卡玩樂熱點，方便大家規劃聖誕活動。

港島

●　中環花園道巨型聖誕樹「星海樓梯」

●　時代廣場聖誕精靈Lumi裝置 6米高聖誕樹打卡、聖誕老人驚喜現身

●　利園區「Glom-Glom All The Way聖誕派對」

●　利東街「The Wishing Stars」聖誕藝術裝置

●　中環置地廣場「Mount Santa Paws」

●　太古廣場、星街小區「奇幻聖誕」 打造冬日仙境

●　太古城中心x迪士尼 9.5米高Mickey聖誕小屋

●　西寶城「玩轉 Robot STEAM Christmas!」

●　香港仔中心 X Sonny Angel White Christmas

九龍

●　西九海濱變聖誕小鎮　巨型聖誕樹逾6層樓高

●　Merry Spacemas聖誕太空熊遇記@海港城

　尖沙嘴Mira Place AI聖誕星座極光音樂匯演

●　The Snowman「Christmassy World」@iSQUARE國際廣場

●　小飛俠阿童木@尖沙嘴海運LCX

　MOKO新世紀廣場「Merry X'mas! Knit Our Town」

　朗豪坊「Care Bears Express」聖誕列車　逾30隻Care Bears融合Y2K美學

　旺角T.O.P x 東尼電機「聖誕懷孕動物大TWINS徙」

　九龍塘又一城「Walk with Me」聖誕企劃

　奶龍「Foodie Adventure 為食之旅」@樂富廣場

　啟德AIRSIDE首座數碼藝術水族館「BLUTOPIA 海洋美術館」

　「CoComelon」聖誕歷險@奧海城

　黃埔天地「Mr. Men Little Miss – Winter WhampoaLand」

　紅磡置富都會「BLING雪盛裝聖誕舞會」

　荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」

　港鐵商場「冬日夢幻『童』趣之旅」 4大場景探索奇趣童話世界

●　華懋六大商場 「Happy Christmas Candyland開心聖誕糖果樂園」

新界及大嶼山

●　藍精靈聖誕村莊@東涌東薈城

●　元朗YOHO MALL星座主題聖誕裝置 6米高聖誕樹、星座互動遊戲

●　Citywalk荃新天地聖誕小鎮 12米高戶外聖誕樹+飄雪樹燈走廊 12月23-26日飄雪匯演

●　荃灣如心廣場「Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅」

●　荃灣廣場「 橘貓重重『大』玩聖誕節」 3米高超巨型「橘貓重重」裝置

●　葵芳新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

●　葵興life@KCC「聖誕『冰』團」 空中花園睇4米高聖誕老人隊長

●　將軍澳新都城聖誕打卡裝置 6米高布穀鳥鐘小屋飄雪

●　將軍澳廣場「珊系聖誕守衛隊」活動 3米高再生漁網製珊瑚藝術裝置

●　PopWalk天晉滙 「冬の浪漫奇緣」

●　SSC上水中心購物商場・MCPOne新都城中心一期 x 企鵝波波「『魚』你共度聖誕！」

●　沙田新城市廣場「水滴精靈夢幻聖誕小鎮」

●　沙田置富第一城 「BLING雪星空庭園」 Cinnamoroll造型浪漫玻璃屋

●　胡桃夾子聖誕盛會@圍方

●　上水廣場「Xmas Beauté Town」

●　屯門市廣場「tmtplaza x POP MART x DIMOO聖誕冰雪奇幻之旅」

●　屯門黃金海岸 X Kiztopia設三大打卡位 Jumptopia五充氣城堡玩樂無窮

●　天水圍+WOO嘉湖 「聖誕BLING雪演奏廳」

●　馬鞍山廣場「BLING雪夢幻聖誕城堡」 Cinnamoroll玉桂狗國王5米高聖誕城堡

●　姆明雪國奇緣@馬鞍山MOSTown新港城中心

更多聖誕好去處：shorturl.at/xEGJP

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