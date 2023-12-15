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聖誕2023︱短片：全港8棵巨型聖誕樹快拍【附聖誕樹位置】 (17:30)

全港8棵巨型聖誕樹快拍（拍攝、剪接：林梓晴）

聖誕節臨近，明報電子平台組走訪港九新界8棵聖誕樹，以短片形式觀賞各棵巨型聖誕樹，一同感受聖誕氣氛。

1.中環大館12米高戶外大型聖誕樹【詳情

聖誕燈光表演

日期：即日起至2024年1月1日

時間：晚上6時至9時半（每半小時一次）

地點：大館檢閱廣場

2.中環花園道巨型聖誕樹

日期：即日至2023年12月31日

地點：中環花園道3號

3.中環ifc商場巨型聖誕樹【詳情

日期：即日至2024年1月1日

時間：早上10時半至晚上9時

地點：ifc商場一樓中庭

4.尖沙嘴K11 MUSEA 15米高Dior聖誕樹及童話式旋轉木馬【詳情

日期：即日至2024年1月1日

地點：K11 MUSEA地下Promenade

5.西九海濱聖誕小鎮巨型聖誕樹詳情

日期：即日至2024年1月1日

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪西面

亮燈時間：每日下午5時

開放時間：即日至12月21日：周一至周五5pm-11pm，周六及周日11am-11pm

2023年12月22日至2024年1月1日：11am-11pm（12月24、25日延長開放時間至翌日1am，12月31日開放至7pm）

6.ELEMENTS圓方8米高巨型聖誕樹【詳情

日期：即日至2024年1月1日

時間：早上10時至晚上10時

地點：ELEMENTS圓方金區一樓

7.新都會廣場7米高聖誕樹詳情

日期：即日至2024年1月1日

時間：早上10時至晚上10時

地點：新都會廣場L4露天廣場

8.荃灣荃新天地12米高戶外聖誕樹詳情

日期：即日至2024年1月1日

時間：早上10時至晚上10時

地點：荃新天地1期中庭、花園廣場及2期中庭 

註：資料以主辦方公布為準

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