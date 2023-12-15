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工展會12月16日維園開鑼　7pm後免費入場　著數優惠：$1五花臘肉、$1阿一鮑魚福袋、一折紅酒 (10:16)

第57屆工展會將於明日（12月16日）至2024年1月8日於維園舉行，為期24日。今屆工展會攤位逾900個，其中全新面貌的「潮飲‧潮食」美食區回歸，並首設售賣酒精類飲品攤位，晚上7時起免費入場。每日首1000名購票入場者可獲「入場禮品」，價值10元至60元不等。另外，以PayMe消費可專享額外折扣多達35元。

工展會期間將分三期推出購物優惠，包括開鑼狂賞周（12月16日至23日）、快樂購物度聖誕（12月24日至31日）以及閉幕優惠大激賞（2024年1月1日至8日），共超過400項購物優惠。部分產品低至一元、一折優惠，包括$1臘腸皇、$1紅燒金鈎翅、$1原隻呂宋芒、$2金鳳泰國香米福袋、一折買紅酒等。

工展會「開鑼狂賞周」部分$1優惠 

．$1　阿一「祿」福袋，包括阿一鮑魚禮盒、鮑魚花膠海底椰燉竹絲雞湯、蝦子麵等（原價$502，每日限量20件）

．$1　廣昌隆臘味頂級五花臘肉303克（原價$98，每日限量20件）

．$1　潮味點紅燒金鈎翅180克（原價$88，每日限量20件）

．$2　聚大金鳳泰國頂級香米1公斤及環保袋（原價$50，每日限量30件）

．$49  百利達2005喜拉茲紅酒750毫升（原價$507，每日限量30支）

．$49.5 黃枝記爺爺麵馬介休XO醬160克（原價$198，每日限量20件）

．$1095 尚朋堂煙囪式抽油煙機SRH6900S（原價$4380，每日限量6件）[更多優惠]

第57屆工展會詳情（開放日期/時間/票價）

日期：2023年12月16日至2024年至1月8日

時間：

2023年12月16日至22日（11:00am-9:00pm）
2023年12月23日至31日（11:00am-10:00pm）
2024年1月1日至7日（11:00am-9:00pm）
2024年1月8日（11:00am-8:00pm）
（每日結束前30分鐘停止參觀者進場，最後一日結束前1小時停止入場）
 
地點：銅鑼灣維園
 
入場費：$8（身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾者免費入場，晚上7時後免費入場）
 
工展會網址：www.hkbpe.com.hk
 
工展會facebook：www.facebook.com/hkbpe
 
查詢電話：3421 2012
 
註：優惠資訊以主辦方最新公布為準

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