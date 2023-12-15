工展會12月16日維園開鑼　7pm後免費入場　著數優惠：$1五花臘肉、$1阿一鮑魚福袋、一折紅酒 (10:16)

第57屆工展會將於明日（12月16日）至2024年1月8日於維園舉行，為期24日。今屆工展會攤位逾900個，其中全新面貌的「潮飲‧潮食」美食區回歸，並首設售賣酒精類飲品攤位，晚上7時起免費入場。每日首1000名購票入場者可獲「入場禮品」，價值10元至60元不等。另外，以PayMe消費可專享額外折扣多達35元。