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消委會．芝麻｜芝麻紓便秘護髮防缺鐵性貧血　話你知黑白芝麻分別 (13:42)

消委會芝麻產品測試

不少人選用芝麻油、芝麻粉和芝麻醬入饌，芝麻有什麼營養？黑白芝麻在味道及營養價值上有何分別？本文整合消委會資訊，讓讀者更了解芝麻食用須知。

芝麻的營養價值

消委會表示，芝麻含有豐富的蛋白質、脂肪酸、礦物質、維他命及膳食纖維等，其中不飽和脂肪酸有助降低總膽固醇水平。此外，芝麻亦有紓緩便秘，有助護髮和預防缺鐵性貧血及骨質疏鬆等功效。

黑白芝麻分別

  • 黑芝麻：味道較濃、顔色較深；鐵、鈣、鋅和膳食纖維等營養素含量較白芝麻高
  • 白芝麻：較淡及偏甜、顏色較容易與其他食材配搭

芝麻食品雖富含有益的不飽和脂肪酸，但仍屬於脂肪，長期過量食用脂肪會導致體重增加，消委會建議多進食蔬菜水果，保持均衡飲食習慣。消委會就麻油涼拌菠菜、芝麻粉加低脂牛奶、芝麻醬多士作營養分析，提醒加入芝麻產品後，飽和脂肪酸及反式脂肪酸的攝取量會增加。以芝麻粉加低脂牛奶為例，飽和脂肪酸及反式脂肪酸的量分別已佔成人每日建議的15.2%及4.6%。

（消委會圖片，按此放大

消委會又提醒，芝麻是致敏原之一，食用芝麻製品後有可能出現紅疹、痕癢、面部腫脹等症狀，嚴重的更可能出現氣道腫脹、呼吸困難、頭暈昏厥等症狀，對芝麻敏感的人應避免食用含有芝麻的製品。

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