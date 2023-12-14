消委會．虛擬保險Q&A｜如何辨識虛擬保險公司？網上投保注意事項？一文了解 (12:31)

■什麼是虛擬保險公司？

虛擬保險公司是指在分銷其產品時，僅採用全數碼化渠道，即不經實體代理、銀行或經紀等渠道的保險公司。虛擬保險公司與傳統保險公司一樣，均受保監局監管。

■消費者如何辨識虛擬保險公司？

消費者可在保監局網站上查閱所有在香港獲授權承接保險業務的保險公司名單，該名單資料包括保險公司的業務類型、聯絡電話及官方網站地址等。經「快速通道」（Fast Track）獲授權的虛擬保險公司，在名單的「業務類型」一欄中，會加上「（F）」標示作識別。

■惠顧虛擬保險公司會否影響保單持有人應有的保障？

保單持有人的利益不會因使用虛擬保險公司服務而受到影響。

■「一般業務」與「長期業務」有何分別？

不同保險公司提供的保險產品各異，並主要分為「一般業務」與「長期業務」兩個類型：

一般業務：意外、疾病、財產損壞及一般法律責任等17個類別

長期業務：人壽及年金、永久健康，以及退休計劃管理等9個類別

4間虛擬保險公司當中，「安我保險」及「OneDegree」的業務類型屬「一般業務」；「保泰人壽」及「眾安人壽」屬「長期業務」。

（消委會圖片，按此放大）

■網上自行投保注意事項

．注意網絡安全，確保連接至虛擬保險公司的官方網站，以及避免使用公共無線網絡或電腦進行投保

．保險公司一般會於合約期屆滿前以書面形式通知投保人，惟由於虛擬保險公司沒有中介人作提醒，投保人宜自行多加留意，以免錯過通知

．投保前，應詳細查閱保單條款，了解保障範圍及不保事項；如有任何疑問，應向保險公司查詢

．自行評估對保障的實際需要及個人財務狀況，尤其購買長期保險；不宜純粹因宣傳或優惠而輕率投保

．留意私隱政策，以了解保險公司處理個人資料的手法；如不欲個人資料被用作推廣或促銷，可向保險公司提出拒絕

資料來源：消委會