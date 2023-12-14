消委會．芝麻產品｜獲總評最高5分芝麻油、芝麻粉、芝麻醬名單 (10:40)

不少人會在食物添加芝麻產品，例如芝麻油、芝麻粉和芝麻醬，以增加食材香氣及味道。消委會測試市面上35款芝麻產品，其中17款總評獲5分滿分。芝麻油5分產品當中，Topvalu Bestprice日本純正芝麻油售價$17.9（150克），按每100克價格$11.9屬最低；芝麻粉方面，尚霖小屋黑芝麻粉每100克售價為$11.1屬最低。
17款芝麻產品總評滿分（品牌及產品名稱／每100克或100毫升售價／聲稱來源地）
芝麻油
CRUDIGNO Organic Cold Pressed Sesame Seed Oil／$26／意大利
芝初Sesaole冷壓芝麻油／$41.3／台灣
Bio Planete有機初榨冷壓芝麻油／$33／法國
Topvalu Bestprice日本純正芝麻油／$11.9／日本
九鬼Kuki純正黑芝麻油／$23.9／日本
山田製油Yamada Seiyu一番榨黑芝麻油／$68.7／日本
CARWARI有機特級初榨芝麻油／$27.6／墨西哥
芝麻粉
尚霖小屋黑芝麻粉／$11.1／香港
馬玉山Greenmax黑芝麻粉／$17.6／台灣
裕華國貨Yue Hwa黑芝麻粉／$15／台灣
健康時代Health Style黑芝麻粉（無加糖）／$15.5 ／台灣
Kobebussan Black Sesame Powder／$14.2／日本
朗竹林Longcheerlim純黑芝麻粉（罐裝）100%／$18／台灣
鄉味Sunway黑芝麻粉100%純粉（熟粉）／$12.8／台灣
芝麻醬
芝麻屋黑芝麻醬／$21.4／香港
macro Certified Organic Unhulled Tahini（sesame seeds）／$16.5／澳洲
多多Torto黑芝蔴醬／$21.1／台灣
選購及食用芝麻產品提醒：
．查看包裝上的產品描述及留意成分，選擇沒有添加糖的芝麻醬，以及選擇只有芝麻成分，或芝麻成分排在配料表的較前位置（表示芝麻成分佔的比例相對較多）的芝麻食品
．選擇營養標籤顯示不飽和脂肪酸含量（如有）較多，同時飽和脂肪酸與反式脂肪酸含量較少的芝麻產品，亦應選擇蛋白質含量較多，糖和鈉較少的芝麻醬產品
．購買後應將產品儲存在陰涼乾燥地方，避免陽光照射。開封後應儲存在雪櫃內，並於2至3個月內用完。如果芝麻食品發出油膉味，或芝麻粉受潮發霉，表示產品已經變壞，應立即丟掉
．部分人可能對芝麻敏感，食用後會出現紅疹、痕癢、面部腫脹等症狀，嚴重的會引致氣道腫脹、呼吸困難、頭暈昏厥、低血壓的過敏反應，極嚴重的情況下可引致死亡，對芝麻敏感者應特別留意
資料來源：消委會
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