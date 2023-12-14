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聖誕市集2023｜港九新界主要市集一文睇【附詳情連結】 (13:59)

聖誕節將至，本港很多地方舉辦聖誕市集。本文集合不同市集資訊，方便讀者規劃行程購物歡度佳節。

1.香港美利酒店Cotton Tree Terrace聖誕市集【詳情

市集搜羅琳瑯滿目的節慶及生活精品：美酒佳餚、節慶裝飾品、陶瓷製品、珠寶和藝術品等。
日期及時間：12月15-17日　中午12時至晚上7時
地點：金鐘紅棉路22號香港美利酒店UG樓層Cotton Tree Terrace

2.赤柱廣場聖誕市集「Chillmas by the Sea」【詳情

以澳洲聖誕傳統為主題，逾100個人氣品牌，售賣由澳洲直送的特產、美酒佳餚、手作、寵物小吃等。
日期及時間：12月16-17日、23-26日　中午12時至晚上8時
地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

3.K11 MUSEA Christmas Village Pop-up聖誕村市集【詳情

搜羅世界各地特色好物：精緻美食、手工護膚品、手工藝飾物、寵物用品等，讓大眾在維港景色映襯下投入節日氣氛。
日期及時間：12月15日　下午3時至晚上9時
12月16-17日、12月22日-2024年1月1日　中午12時至晚上9時
地點：K11 MUSEA 6樓Sculpture Park

4.中港城「聖誕車尾箱環保市集」【詳情

以英國車尾箱市集為藍本，推動綠色生活及提倡環保重用，集結售賣文創產品、手工藝品、特色美食、遊戲攤檔等。多個品牌（如美樂士多和Not Only Powder（NOP）、Flat Out地油板等）進駐，每星期不同。
日期及時間：12月16-17、23-26、30-31日　下午5時至晚上10時（12月31日延至翌日凌晨零時30分結束）
地點：尖沙嘴中港城海豚池平台花園（商場長扶手電梯直上）

5.屯門海趣坊白色聖誕市集【詳情

設有浪漫飄雪匯演，市集售賣多款葡萄酒、白酒、清酒、特調香料酒等。
日期：12月16、17、23、24日
地點：屯門湖翠路168-236號

6.東涌東薈城名店倉「精靈戶外市集」【詳情

平台廣場化身成「精靈戶外市集」，超過20個特色及網紅攤位進駐，售賣多款藍精靈故鄉——比利時的節日限定精品、創意手作、特色美食等。
日期及時間：12月15-17日、22-26日　下午1時至晚上8時（12月24日開放至晚上10時）
地點：東薈城名店倉四樓平台廣場

7.九龍塘又一城「綠色聖誕市集」【詳情

由多個本地品牌推出禮品及會場限定製品、環保產品。
日期：即日至2024年1月1日
地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層

8.西九聖誕市集【詳情

市集搜羅環球美酒、節慶食物和特色飲品，亦有本地特色品牌參與。
日期及時間：12月21、27-30日下午2時至晚上9時、12月22-26日下午2時至晚上11時
地點：西九文化區藝術公園大草坪

9.將軍澳PopWalk天晉滙「聖誕暖Love Love寵物市集」【詳情

雲集近60個手作單位及寵物禮品攤位，主人可為寵物準備驚喜聖誕禮物。
日期：12月22-26日、12月29日-2024年1月1日
地點：將軍澳PopWalk天晉滙

10.富豪機場酒店聖誕市集【詳情

設有多個特色攤位，包括葡萄酒、寵物服飾、Khemist天然精油產品、魔術香水蠟燭等。
日期及時間：12月24-26日　下午3時至晚上8時
地點：富豪機場酒店

註：資料以主辦方公布為準

更多聖誕好去處：shorturl.at/detN1

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