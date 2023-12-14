聖誕市集2023｜港九新界主要市集一文睇【附詳情連結】 (13:59)

1.香港美利酒店Cotton Tree Terrace聖誕市集【詳情】

市集搜羅琳瑯滿目的節慶及生活精品：美酒佳餚、節慶裝飾品、陶瓷製品、珠寶和藝術品等。

日期及時間：12月15-17日 中午12時至晚上7時

地點：金鐘紅棉路22號香港美利酒店UG樓層Cotton Tree Terrace

2.赤柱廣場聖誕市集「Chillmas by the Sea」【詳情】

日期及時間：12月16-17日、23-26日 中午12時至晚上8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

以澳洲聖誕傳統為主題，逾100個人氣品牌，售賣由澳洲直送的特產、美酒佳餚、手作、寵物小吃等。

3.K11 MUSEA Christmas Village Pop-up聖誕村市集【詳情】

搜羅世界各地特色好物：精緻美食、手工護膚品、手工藝飾物、寵物用品等，讓大眾在維港景色映襯下投入節日氣氛。

日期及時間：12月15日 下午3時至晚上9時

12月16-17日、12月22日-2024年1月1日 中午12時至晚上9時

地點：K11 MUSEA 6樓Sculpture Park

4.中港城「聖誕車尾箱環保市集」【詳情】

以英國車尾箱市集為藍本，推動綠色生活及提倡環保重用，集結售賣文創產品、手工藝品、特色美食、遊戲攤檔等。多個品牌（如美樂士多和Not Only Powder（NOP）、Flat Out地油板等）進駐，每星期不同。

日期及時間：12月16-17、23-26、30-31日 下午5時至晚上10時（12月31日延至翌日凌晨零時30分結束）

地點：尖沙嘴中港城海豚池平台花園（商場長扶手電梯直上）

5.屯門海趣坊白色聖誕市集【詳情】