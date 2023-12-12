Google年度香港熱搜環球頭條　「以色列加沙衝突」登首位　「牀蝨」、「日本排污」上榜【附相關熱點報道】 (14:19)

另外，3月瑞信銀行繼歐美多間銀行後陷危機遭收購、8月日本福島第一核電站的核污水排海，亦令「瑞信危機」（4位）和「日本排污」（9位）上榜。韓國基督教福音宣教會的教主鄭明析被指性侵女信徒，其教會另一稱呼「攝理教」（6位）亦上榜。本文整理名單相關熱點報道。

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4. 瑞信危機

5. 生可樂

6. 攝理教

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8. 蘇丹衝突

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短片：各國加緊撤僑 中國撤首批人員至蘇丹鄰國（2023年4月24日）

9. 日本排污

短片：日本核污水周四起排海 本港市民稱減少吃日水產 改吃挪威或本地魚（2023年8月22日）

日本福島核污水排海步驟解構【短片、多圖】（2023年8月22日）

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短片：日本民眾反對排核污水 「像把原子彈扔進海」（2023年8月24日）

10. 月船三號

印度探測器「月船3」登陸月球南極（2023年8月23日）

2023年回顧：

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