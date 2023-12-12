加沙首名女外科醫生畢業即經歷戰火　電筒照明爆炸聲中施手術　「如在地獄生活」 (12:29)

10月7日，哈馬斯突襲，以色列隨即向加沙報復。在加沙最大醫院希法醫院工作的Sara憶述，當天原本是放假，但炮火聲四起，死傷人數慘重，她返回崗位後，「就如見到大屠殺，傷者湧到醫院」。由那天開始Sara連續工作34日，沒有休息、沒有回家。她形容，以軍每次襲擊後，就有數以百計的病人湧至醫院，根本無法應付；病人在醫院每個角落，甚至要睡在地上。

「我感到很可怕，完全無助。」Sara說，已盡力做到最好，但亦心力交瘁，因無法拯救很多無辜生命。不過，困難時刻也見到曙光，就是新生命的誕生。她憶述，醫院外面受襲，她與孕婦被困在手術室，沒有人幫手，惟孕婦情況危急，因此幫她接生，嬰兒出來時臍帶纏頸，最後母女平安，媽媽還幫女嬰取名Sara。

Sara表示，現時最大困難包括通訊經常中斷，食物和水供應緊張，以及沒有電力供應，有時甚至只靠電筒照明，在近乎黑暗環境及爆炸聲中施手術，「我會形容這是我生命中最差的時期，如在地獄生活」。

不過，Sara自知並不孤單，因同事與她並肩作戰。她希望以自己的醫療訓練幫助更多人，她每日都會出外到學校、避難所等，因她知道那裏的人需要醫生。（BBC）