區議會選舉｜一文睇區選前夕「區選繽紛日」活動　12月9日西九大型音樂會、煙火及無人機表演 (09:24)

區議會選舉將於12月10日舉行，政府在投票日前夕、本周六（9日）在全港各區舉辦「區選繽紛日」，以進一步提高社會對選舉的關注度和氣氛，鼓勵市民在區議會選舉踴躍投票，履行公民責任，並預祝區選順利舉行。本文整理周六部分活動及優惠資料。