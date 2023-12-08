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區議會選舉｜一文睇區選前夕「區選繽紛日」活動　12月9日西九大型音樂會、煙火及無人機表演 (09:24)

區議會選舉將於12月10日舉行，政府在投票日前夕、本周六（9日）在全港各區舉辦「區選繽紛日」，以進一步提高社會對選舉的關注度和氣氛，鼓勵市民在區議會選舉踴躍投票，履行公民責任，並預祝區選順利舉行。本文整理周六部分活動及優惠資料。

●「區選樂繽紛」嘉年華活動

地點：九龍公園（功夫閣）、啟德車站廣場、香港單車館公園、天水圍銀座廣場及鰂魚涌公園（太極花園）、長洲北帝廟遊樂場

時間：除長洲嘉年華3:00pm-5:00pm外，其餘為2:00pm-5:00pm

●大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」@西九文化區竹翠公園

時間：7:00pm-10:00pm【活動詳情按此】（本港7間電子傳媒直播）

●「冬日維港水上煙火」@西九海濱長廊鄰近海面

時間：8:00pm

●1200架無人機飛行表演@西九M+博物館東南方鄰近海面

時間：9:00pm

● 「一個聖誕．一個維港」期間限定活動@灣仔海濱

時間：2:00pm-6:00pm

●「區選進社區」商場展覽@油塘大本型、流動遊戲攤位@東涌巿政大樓、宣傳車@黃大仙、大埔及灣仔區

●科學館、太空館、藝術館的收費展覽免費開放；濕地公園免費開放

●12項歷史建築及古蹟參觀優惠【詳情按此

●「親子繽紛遊樂日」大募集，家長及學生以文字及拍照紀錄親子活動認識社區，並上載活動網頁參加比賽【詳情按此

●免費參觀九巴荔枝角月輪街車廠展覽古董巴士及電動巴士

●「綠在區區」回收最少0.5公斤回收物，可獲額外1210「綠綠賞」積分

「區選繽紛日」活動詳情【按此

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